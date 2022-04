El Rey Juan Carlos y Messi, los “ganchos” de Piqué y Rubiales para llevar la Supercopa a Arabia

El Rey Juan Carlos era la pieza que le faltaba a Piqué para cerrar el contrato de la Supercopa con Arabia Saudí. Y a él se planteó recurrir en un momento de las conversaciones con el presidente de la Federación, Luis Rubiales, que ha publicado «El Confidencial».

«Rubi, ¿crees que acercándonos al Rey puede ayudar, que tiene muy buena relación con la gente de allí, con los reyes o quien sea de los saudíes?», preguntó Piqué. «Porque podemos entrar fácil. Creo que el Rey aquí nos podría ayudar seguro. El emérito», puntualiza.

Rubiales no ve bien saltarse al Gobierno para hablar con Juan Carlos I y acuerdan que sea Piqué el que contacte con el rey emérito. «Si nos saltamos desde la Federación al Gobierno nos pasará factura. Otra cosa es que lo hagas tú, pero te vas a implicar. No sé», le dice el presidente de la Federación. «No me estáis pagando. Kosmos, en ningún momento trabajamos para vosotros, trabajamos para los saudíes. Entonces, desde los saudíes queremos acercarnos al Rey y lo hacemos nosotros», concluye Piqué.

Pero ese acercamiento no se produce, como confirmó el propio Piqué en su rueda de prensa nocturna del lunes. «Entendí que en aquel momento podía ayudarnos por sus contactos. Creo que era un tema de pagos, que no pagaban», añadió. El rey Juan Carlos I se encargó de desmentir que Piqué hablara con él para la Supercopa enviando un whatsapp en directo a Susanna Griso durante la emisión de su programa, «Espejo Público».

No fue el único gancho al que pensaron recurrir Piqué y Rubiales para garantizar el éxito del proyecto. Messi era el reclamo para conseguir el apoyo de los futbolistas, no demasiado convencidos de los beneficios de jugar la Supercopa en Arabia. «Creo que alguien, tenemos que pensar en quién, que no seas tú para que no te vinculen a ti, debería hablar con David Aganzo y decirle: ‘’Oye, macho, esto tiene que salir, esto viene bien, nosotros no queremos jugar las dos primeras jornadas de Copa, nos viene de puta madre’'», le dijo Rubiales a Piqué.

Aganzo era el presidente de la Afe, el sindicato de futbolistas, y se presentaba a las elecciones para continuar en el cargo que había heredado de Rubiales. «Estos de Futbolistas On son la otra asociación que ha montado Tebas por detrás y [Aganzo] me pide un vídeo, así que yo le podría decir: ‘’tío, escucha, tira adelante el calendario de la Federación y tal y ahora te mando el vídeo’'. A ver qué me dice, y tenemos a Leo detrás, que le va a mandar un vídeo y todo. O sea que del Barça se lo podríamos decir como un mensaje de todos los capitanes», responde Piqué. «Nos daría mucha fuerza. Leo y tú sois el referente», le dice Aganzo, agradecido por el «detalle».

Piqué niega que su papel como intermediario en un contrato para la Federación suponga un conflicto de intereses. Aunque el nombre de Kosmos, su empresa, no aparezca en el contrato, pero sí en un anexo para garantizar el cobro de su comisión. «Kosmos lo que hace es ayudar a Sela [la empresa pública saudí] a conseguir esa competición oficial y nosotros cobramos de Sela y no cobramos de la RFEF. A partir de ahí, a nivel legal, de contratos y de abogados, no sé cómo funciona. Tenemos nuestros abogados y si se puso en un contrato o no o en un anexo no hay ningún problema», asegura.

Ese contrato garantiza también más dinero para Real Madrid y Barcelona por jugar la Supercopa. Hay cinco categorías para fijar los cobros y la primera, haber ganado al menos 15 competiciones internacionales y 10 Ligas y 10 Copas en España, sólo la cumplen ellos dos, por lo que reciben seis millones de euros. Para los demás, el reparto es más escaso.