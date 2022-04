Sergio Ramos, de ser un “prejubilado” a convertirse en el “líder” del PSG

Sergio Ramos vivió este miércoles uno de sus mejores momentos desde que llegó al París Saint-Germain. El central español fue titular y marcó el segundo gol de su equipo en la victoria por 0-3 contra el Angers, un triunfo que deja al equipo parisino a un paso de ser campeón de Liga. Si gana este próximo sábado al Lens en el Parque de los Príncipes, el PSG logrará su 10ª Liga.

Ramos formó en una defensa de tres, junto a Marquinhos y Kehrer, y su actuación mereció grandes elogios por parte de la prensa, algo que no es habitual con el defensa español, que ha recibido durísimas críticas desde que llegó a París a causa de sus reiteradas lesiones que apenas le han dejado jugar esta temporada. Contra el Angers disputó el partido completo, con lo Ramos suma esta campaña 483 minutos jugados con el PSG, repartidos en ocho encuentros de Ligue 1, en los que ha marcado dos goles, y uno de Copa.

“El veterano español fue en general un líder defensivo dominante. Su experiencia le permite leer con precisión situaciones de cara a portería o transiciones. Un líder que también intentó con su juego largo animar el juego parisino. Constantemente lideró la defensa. Cuando está allí, el verdadero líder es él”, escribió el prestigioso diario L’Equipe sobre la actuación contra el Angers de Sergio Ramos, al que ha incluido en el once ideal de la jornada. Le Parisien también destacó el juego del español, aunque no fue tan efusivo: “Sergio Ramos, goleador contra el Angers, ya no está lesionado y está cuajando una serie de actuaciones serias, aunque contra rivales pusilánimes”.

Estos elogios al juego de Sergio Ramos contrastan con las críticas que ha recibido durante toda la temporada. El diario Le Point le llamó “prejubilado” y le acusó de ser “un turista” en París. “El español llegó a vivir su dorada prejubilación sin que nadie se preocupara por este atípico turista en la capital. No podemos evitar recordar con una sonrisa su famoso reconocimiento médico que había impresionado a la plantilla”, escribió Adrien Mathieu en Le Point.

Semanas antes, el mismo diario calificó el fichaje de Ramos por el PSG como “un fiasco” y “un monumental error”, mientras que Le Parisien se preguntó: “¿Es este el principio del fin para Sergio Ramos?” y después de “cinco partidos en siete meses de competición”, calificó a Sergio Ramos como “el hombre invisible”.

Sergio Ramos tiene contrato hasta 2023 y su intención es permanecer en el club francés, pero Le Parisien, muy próximo a los dirigentes del PSG, aseguró este martes que la entidad que preside Nasser Al-Khelaïfi quiere desprenderse del defensa español.