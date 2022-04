La equivocada estrategia de Sergio Ramos con Florentino Pérez, según Guti

José María Gutiérrez, Guti, exjugador del Real Madrid y actual colaborador de El Chiringuito, criticó en este programa el comportamiento de Sergio Ramos, actual futbolista del París Saint-Germain, en su fallida negociación para renovar con el Madrid al final de la pasada temporada y censuró también el comportamiento de Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, y del presidente de este club, Joan Laporta.

Guti consideró que Sergio Ramos se equivocó en la estrategia que planteó para conseguir que el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, accediera a sus peticiones para renovar con el club madrileño, algo que finalmente no sucedió. “Ramos creía que Florentino iba a hacer lo que él quisiera y para Florentino, el Madrid está por encima de todo”, declaró Guti.

Sergio Ramos y el Real Madrid no llegaron a un acuerdo para la renovación del central, que después de 16 temporadas abandonó el club madrileño para fichar por el París Saint-Germain, donde no está teniendo una buena campaña a causa de las lesiones. Aunque la intención de Sergio Ramos es permanecer en el club francés, con el que tiene contrato hasta 2023, el diario Le Parisien, muy próximo a los dirigentes del PSG, aseguró este martes que la entidad que preside Nasser Al-Khelaïfi quiere desprenderse del defensa español.

Las críticas de Guti durante el programa no se detuvieron en Sergio Ramos y se extendieron a Xavi Hernández y Joan Laporta. “Es menospreciar a todos los equipos que no pueden tener tu nivel de juego y a todos los entrenadores que les encantaría jugar bien y no tienen jugadores para jugar al estilo que les apetece. El gran entrenador no es el que hace jugar bien al equipo es el que adapta sus conceptos a su plantilla, para sacar el máximo rendimiento. Decir en el Real Madrid, el Manchester City, en el Barcelona o en el PSG que te gusta ganar jugando bien es mucho más fácil. La dificultad es que la plantilla esté por encima del entrenador y en muchos momentos hay entrenadores que quieren estar por encima”, dijo Guti del actual entrenador del Barcelona, que ha perdido sus dos últimos encuentros, ambos en el Camp Nou. Contra el Eintracht de Fráncfort, en la Europa League, competición de la que quedó eliminado el conjunto azulgrana, y en LaLiga contra el Cádiz. A Laporta, Guti lo señaló como “el gran problema del Barça” y le acusó de que “no ha cumplido sus promesas”.