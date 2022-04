Isi Palazón: “Jugar en Primera División es como si fuese fiesta todos los fines de semana”

Isi Palazón (Cieza, 1994) se enfrentó desde muy joven las decepciones que provoca el fútbol. Tuvo que salir de la cantera del Real Madrid y del Villarreal y trabajó un tiempo en la huerta hasta que el Murcia lo rescató para el fútbol. Esta temporada disfruta de su primer curso en Primera División . Y hoy, de su primera vez en el Camp Nou.

Su carrera no ha sido sencilla. ¿Eso fortalece el carácter?

Sí y te ayuda también a abrir los ojos, a salir un poco del mundo paralelo en el que vivimos los futbolistas. Esos momentos son golpes que te da la vida y te hacen aprender y valorar las cosas. Somos unos privilegiados, hacemos lo que nos gusta, para mí jugar en Primera División es como si fuese fiesta todos los fines de semana y eso es de valorar y de agradecer y es importante que cada uno de nosotros lo sepa.

¿Tiene muy presentes esos momentos para valorar lo que tiene ahora?

Es verdad que lo valoro más en los momentos malos. Por ejemplo, en la primera vuelta cuando iba todo bien, cuando íbamos en puestos de Europa, muchas veces me ponía a mirar atrás y decía, «joder, Isi, mira dónde estabas cuatro o cinco años atrás y dónde estás ahora», pero lo pienso más en los momentos malos para no llenarme de pensamientos negativos, que lo único que hacen es cansarte mentalmente. Lo importante es seguir trabajando, creer en que las cosas pueden cambiar y absorber pensamientos positivos, que es lo que va a cambiar la dinámica.

¿Le ayuda pensar que hace años tuvo que trabajar en la huerta?

Efectivamente, cuando llegan los momentos malos me da por pensar en que hace unos cuantos años estaba peor y que habrá gente peor que yo. Agradezco cómo se ha portado la vida conmigo, aunque ha sido fruto de mucho trabajo, de estar tiempo lejos de mi familia, de mis amigos y uno se pone a pensar y el fútbol tiene importancia, pero hay cosas mucho más importantes que el fútbol. Yo soy muy reflexivo, estoy mucho tiempo solo y me da por pensar en estas cosas en casa.

¿Trabajar en la huerta le sirvió para ver que hay otra realidad lejos del fútbol?

Cuando era juvenil me tocó el segundo varapalo al salir del Villarreal. Ya tienes una edad, ya eres más que adolescente, ya eres un hombre y tienes que valorar las cosas, quieres llevar la vida que tenías antes con esos ingresos y a mí no se me caen los anillos. Creo que allí en Cieza todo el mundo ha trabajado en la huerta porque Cieza vive de eso y fue un aprendizaje muy importante que reforzó mi personalidad porque dije «Isi, o te pones las pilas o vas a tener que echar muchos años aquí». Te hace valorar mucho las cosas.

Cuando mira en el vestuario y ve a Falcao al lado, ¿qué piensa?

Imagínate, a Falcao lo veía yo ganar la Europa League con el Atlético de Madrid. Y no sólo a Falcao, a Mario Suárez, que ganó aquella Europa League con Falcao, o al míster, que se enfrentó a ellos en esa final. O Trejo. Tengo gente alrededor que han sido muy importantes en el mundo del fútbol, que te hacen ver el fútbol de otra manera. Y en momentos complicados como los que hemos pasado esa tranquilidad que dan es muy importante.

¿Han echado mucho de menos a Falcao?

Sí. Sin ninguna duda. Falcao es una leyenda viva, un goleador nato que nos ha dado y nos va a dar todavía muchísimo. Es una institución del fútbol, un jugador que intimida mucho a la defensa contraria.

¿Qué le ha dado Andoni Iraola al Rayo?

Sobre todo tranquilidad. En el día a día es muy tranquilo, deja al futbolista mucha libertad, sabiendo que el fin de semana es lo importante y salimos al campo muy tranquilos y sabiendo cada uno cuál es su función. Para mí eso es lo importante, salir cada uno con las ideas claras de lo que tienes que hacer. Eso es dar las mayores facilidades a los futbolistas que tiene, es fundamental y Andoni y su cuerpo técnico todo eso lo hacen a la perfección.

¿Están un poco más relajados después de la victoria ante el Espanyol?

Sí. Es un poco relajación mental, porque cuando ves que estás haciendo las cosas bien, que no has cambiado nada y ves que no llega esa victoria, mentalmente le das muchas vueltas a lo que podías cambiar, a lo que podías hacer mejor. Son pensamientos negativos que te vienen y lo único que hacen es cansarte mentalmente. Y la victoria te da un golpe de energía positiva.

¿Han llegado a sentir ansiedad por no ganar en 2022?

Sí es posible que el equipo haya tenido un poco de ansiedad, no te lo voy a negar. Somos personas, no somos máquinas y cuando trabajas y ves que los resultados no llegan, como en cualquier otro trabajo, te causa ansiedad ver que los resultados no son buenos, ver que haces lo mismo que hacías antes y no sacas puntos. En algunos tramos de campeonato, por lo menos a mí me ha pasado, tener esa ansiedad de es el momento ahora o nos vamos a meter abajo.

¿La Copa les ha distraído mucho?

Más que distraído, cuando estás en semifinales das mucha más importancia a la Copa que a la Liga, pero no por nada, porque en Liga estábamos en una posición privilegiada y entendíamos que la Copa era de vital importancia para el club. Físicamente te desgasta estar en dos competiciones, llegando hasta semifinales contra un rival tan duro como el Betis que te exige tanto y en la segunda vuelta ya sabemos que los equipos aprietan mucho y el desgaste físico, desgaste mental yo creo que ha sido muy importante en esta segunda vuelta.

¿Se hace duro este fin de semana pensar que podían estar jugando la final de Copa?

También por la forma en que caímos, contra el Betis, con el presupuesto que tiene, con los jugadores internacionales que tiene y el Rayo recién ascendido, con el mismo bloque del año pasado, con gente que debuta en Primera División este año... tuvimos la oportunidad de hacer historia de verdad y por un gol en el minuto final te acabas yendo fuera. Fue todo muy trágico, fue un golpe mental, físicamente el equipo se resintió mucho y no digo que esta mala racha sea un solo motivo, hay muchos motivos.

¿Cómo ha sido su adaptación en su primer año en Primera División?

Al principio, como todos los que debutamos en Primera, con la incertidumbre de si vas a dar el nivel o no. Yo siempre he tenido las ideas muy claras, nunca he cambiado mi forma de jugar y conforme iban pasando los partidos me vi capaz de demostrar que podía ser jugador de Primera División. El apoyo que tenemos cada jugador en el grupo al final es fundamental. Esta segunda vuelta el nivel lo hemos bajado todos individualmente y hace que repercuta en el colectivo.

¿Jugar a pierna cambiada es una ventaja o una dificultad?

Para mí es una ventaja, veo el fútbol muchísimo más de cara. Soy potente, pero no rápido. Me gusta asociarme con mis compañeros y ver el fútbol de cara, me gusta hacer muchos cambios de orientación y jugar a pierna cambiada creo que me da muchas ventajas a la hora de recibir los balones, a la hora de asociarme con los compañeros, a la hora de buscar espacios por dentro. Es una posición que a lo largo de los años he ido curtiéndola y cada vez me encuentro mejor.