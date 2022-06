Courtois, Luis Enrique, Figo, Griezmann...: El club de “traidores” del fútbol español

“Ahora estoy en el lado bueno de la historia”. Estas palabras pronunciadas por el portero del Real Madrid Thibaut Courtois en la previa de la final de Champions, sonaron a tambores de guerra entre los aficionados del Atlético de Madrid, incluido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que le afeó haber renegado de su pasado rojiblanco. El hecho de hacerse con el título y proclamarse además MVP del partido calentaron aún más a los atléticos que no dudaron incluso en destrozar la placa del guardameta en el Paseo de las Leyendas junto al Wanda Metropolitano. Una placa que ya ha sido repuesta por el club a pesar de que su presidente ironizó con el hecho de que fuese retirada “a pico y pala”.

Cerezo: "¿La placa de Courtois? Si quieren quitarla que vengan con pico y pala y la quiten jeje..."



Verdaderos seguidores del Atleti (no amiguitos del madrid): "¿Ah si? Pues venga..."



😅😅😅😂 pic.twitter.com/zj1bsiL7Xh — Míster Seitán (@CuentaMister) May 30, 2022

🚨IMAGEN EXCLUSIVA de @elchiringuitotv🚨



📸La placa de Courtois ha sido repuesta y así luce de nuevo. #JUGONES. pic.twitter.com/7W3ktOfwPX — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 31, 2022

Pero la animadversión de los rojiblancos hacia el ahora portero merengue viene de lejos, exactamente desde que se hiciera oficial su fichaje por el club blanco en verano de 2018 procedente del Chelsea. En el derbi madrileño disputado en febrero de 2019 en el Metropolitano, el belga ya sufrió las consecuencias de su “traición”. La placa de Thibaut Courtois en el paseo de las leyendas del Wanda Metropolitano fue ensuciada en la previa y dejaron ratas de peluche y una cruz roja sobre ella.

... y esto es lo que hay en la placa de Courtois, ídolo en la portería rojiblanca durante tres años (una Copa del Rey y una Liga en su palmarés) y ahora de regreso con el máximo rival #AtletiRealMadrid #DerbiMadrileño pic.twitter.com/j7Y9lK80Pi — Miguel Ángel Moreno (@MiguelAM29) February 9, 2019

Y no fue lo único. El calentamiento de Courtois previo al inicio del partido quedo eclipsado por decenas de ratas de peluche que fueron lanzadas en su portería mientras los insultos y silbidos no cesaban desde la grada. Algo que se ha repetido cada vez que ambos conjuntos se han enfrentado esta temporada.

La "afición" del Atleti lanza ratas detrás de la portería de Courtois. Digno sin duda alguna de la que se autoproclama la "mejor afición del mundo". pic.twitter.com/pU5M1YJE8t — Javier Sánchez (@jasabarca) February 9, 2019

Sin embargo, el caso de Courtois no ha sido el primero ni será el último. Estas son cinco de las traiciones más sonadas del fútbol español:

1. Hugo Sánchez

El verano de 1985 Hugo Sánchez dejó el Atlético y firmó por el Real Madrid. Para proceder al traspaso entre eternos rivales fue necesario maquillar la operación utilizando como puente al Universidad de México (UNAM), club en el que ya había militado Hugo Sánchez. El 4 de julio, el Atlético traspasó a Hugo Sánchez al UNAM. Recibió 200 millones de pesetas en dólares en un talón del Banco Credit Commercial de France. El 12 de julio, Mendoza viajó a México con escala en Nueva York. A la mañana siguiente, Mendoza, Hugo y la UNAM firmaron el traspaso por 250 millones de pesetas. El 19 de julio, Hugo fue presentado en el Bernabéu, junto a Maceda y Gordillo, ante 50.000 madridistas. Los atlético jamás perdonarían la ofensa.

Hugo Sánchez.



Jugó 282 partidos oficiales con el



Real Madrid y marcó 208 tantos.



Sus goles ayudaron al equipo a ganar



una Copa de la UEFA, cinco Ligas, una



Copa del Rey y tres Supercopas de



España.@hugosanchez_9 Gracias … pic.twitter.com/NOxfb6IVfY — JUAN 3:16 (@jcarlosmeza) May 27, 2022

2. Luis Figo

El capitán por aquel entonces de la selección de Portugal, máxima figura de su país y estrella del F.C.Barcelona, cambió el blaugrana por el merengue tras una negociación en secreto y la firma de un polémico precontrato. Fue en el verano del 2000 cuando Florentino Pérez y los millones hicieron cambiar de idea a Figo convirtiéndose en el fichaje del siglo. En noviembre de 2002, Luis Figo regresaba al Camp Nou vistiendo la camiseta del eterno rival, y lo que le esperaba no era precisamente una calurosa bienvenida. A los silbidos e insultos que el portugués tenía que escuchar cada vez que tocaba un balón se sumó la caída de objetos en cada córner. Insólitamente, uno de los objetos que tiraron al campo fue una cabeza de cochinillo. El árbitro decidió suspender el encuentro durante unos minutos hasta que se calmasen los ánimos. El Comité de Competición abrió un expediente al FC Barcelona al considerar los incidentes como graves o muy graves, pero finalmente la sanción de cerrar el campo se sustituyó por una multa económica.

[¿TE ACUERDAS?] Un hincha del Camp Nou lanzó una cabeza de cochinillo a Luis Figo en 2002 #CLASICO #BARvsRMA #footbup pic.twitter.com/8gxfr7Y2zR — FootbUp Fútbol (@footbup___) March 22, 2015

3. Luis Enrique

El seleccionador nacional es sin duda unos de los futbolistas más odiados por el madridismo y, la verdad, es que se podría decir que les ha dado motivos. El asturiano fue uno de los jugadores españoles más mediáticos de los años 90. En su primera década brilló con los colores del Real Madrid, pero en el verano de 1996 no se puso de acuerdo con el club blanco para renovar y terminó firmando con el máximo rival, el FC Barcelona. A pesar de jugar cinco temporadas como merengue no tardo en renegar de su pasado con su famosa frase: “No me reconozco de blanco ni en los cromos”.

A esta le seguirían otras como “No hay nada más gratificante que que te silben en el Bernabéu”, “La época del Real Madrid no me trae buenos recuerdos” o calificar de “orgasmo” el 2-6 endosado al Real Madrid en el Bernabéu el 2 de mayo de 2009. Hoy por hoy, la animadversión sigue siendo mutua.

4. Antoine Griezmann

El motivo del descontento de la afición rojiblanca con el francés fue su manera de salir del club. Los rumores de su salida comenzaron el verano de 2018. El delantero, entonces perteneciente al club colchonero, rompió su silencio con la emisión de un documental en Movistar denominado “La Decisión”, donde aparecía que Gerard Piqué y su empresa Kosmos estaba implicada en el proyecto. Pese a que los pronósticos apuntaban hacia el anuncio de una firma con los blaugranas, la decisión fue continuar con el Atlético de Madrid.

Cuatro días después de la emisión del documental se hizo pública la ampliación de su contrato con los rojiblancos hasta 2023. La pesadilla de la posible marcha de Griezmann parecía haber desaparecido del horizonte para los aficionados atléticos. Sin embargo, ocurrió lo contrario. Al verano siguiente se conoció que el Barcelona iba a pagar la cláusula de rescisión de 125 millones de euros para hacerse con los servicios del delantero galo. La noticia de la firma de un precontrato con el club blaugrana desató la ira de los aficionados. Y es que, tan solo un año después del documental, donde aseguraba su permanencia en el club hasta 2023, Griezmann había dejado tirado al Atleti.

Los hinchas rojiblancos pagaron con su enfado de nuevo con la placa de Griezmann en las afueras del Wanda Metropolitano. Lanzaron encima basura, tierra, le escupieron y colocaron estampas y stickers sobre la superficie de esta placa con el escudo de los colchoneros y las contundentes frases ‘no se toca’ y ‘defiende sus valores’.

¡LA OTRA CARA DE LA MONEDA😕! Los fanáticos de Atlético de Madrid no están contentos con la llegada de Griezmann al Barça, tanto así, que taparon el nombre del francés de su placa, en el Wanda Metropolitano #JMDeportes pic.twitter.com/8hN1CRVRvU — JMDEPORTES.COM (@JMDeporte) July 14, 2019

Aunque esta temporada “El principito” regresaba al Atlético y hacia todo los posible por reconciliarse con su afición, muchos rojiblancos ni olvidan ni perdonan.

5. Pedja Mijatovic

Su fichaje por el Real Madrid cuando era la estrella del Valencia acabó de un plumazo con la buena relación entre ambos clubes. Fue en 1996 cuando Pedja Mijatovic, el ídolo y la figura del valencianismo, pagó la cláusula de rescisión (1.250 millones de las antiguas pesetas) para fichar por el Real Madrid que presidía Lorenzo Sanz. Desde entonces cambiaron las relaciones entre los clubes y el equipo madridista, cada vez que visita Mestalla, es recibido de uñas. A Mijatovic, que luego ganaría la Séptima Copa de Europa con el Real Madrid, se le calificó de traidor. La simpatía que existía en Valencia con el equipo blanco era generalizada, pero tras lo de Mijatovic el antimadridismo se hizo fuerte.

Esta animadversión es tan fuerte que los aficionados han frustrado cualquier intento posterior de fichaje por parte de los blancos. Y prueba de ello con los intentos por hacerse con Mendieta o David Villa, que incluso había llegado a un acuerdo con el Real Madrid. La presión social ha hecho imposible cualquier acercamiento desde entonces.

Sin embargo, con el jugador, las heridas dejadas por su marcha parecen haber cicatrizado con el tiempo aunque no ha mermado la rivalidad entre clubes. Y es que el montenegrino siempre ha tenido palabras de cariño hacia el Valencia. “Fue como mi primer amor y eso nunca se olvida”, ha confesado en más de una ocasión.