Joaquín se encuentra con Haaland en un chiringuito y el vacile es épico

Los futbolistas están disfrutando de sus vacaciones y muchos de ellos coinciden en el mismo lugar de veraneo. Son coincidencias que parecen imposibles, como la que se ha dado entre Joaquín y Haaland, el jugador noruego que el año que viene jugará a las órdenes de Pep Guardiola en el Manchester City. Es uno de los fichajes del verano, porque Haaland es una de las grandes figuras del fútbol actual, un delantero que no deja de marcar goles y que tiene que mostrar, a partir de este año, que no le pesa la presión de jugar en uno de los equipos que aspira a ganar la Champions, por ahora sin éxito.

Ambos se han grabado en un vídeo en el que Haaland sonríe antes las palabras de Joaquín. “Que dice Haaland que se quiere venir al Betis y le he dicho que ya no tiene sitio, que ya para el año que viene, para el City”, dice Joaquín, con gafas de sol puestas, ante las risas del futbolista noruego, que ya alguna vez ha demostrado que habla y entiende el español.

Haaland deja el Borussia Dortmund, se mueve, mientras Joaquín quiere completar otra temporada más en el Betis, a pesar de que en un mes cumple 41 años. La victoria del Betis en la Copa, celebrada como nunca, dio ánimos al futbolista para continuar otro curso más, aunque ya sabe que los minutos escasean. El Betis de Pellegrini quiere aprovechar su experiencia para continuar creciendo. Joaquín le da muchos años de fútbol y ayuda a que el ambiente en el vestuario sea el mejor posible. Con sus bromas, limpia cualquier toxicidad que pueda haber.

Ahora Haaland ya sabe que en el Manchester City puede aspirar a ganar la Premier y va a ser uno de los candidatos sin duda para llevarse la Champions, pero no va a oir los chistes que puede contar Joaquín en el vestuario. “No veas la que me está dando @erling.haaland que se quiere venir al Betis. Ahora tó el mundo quiere ser del beti 😂😂😂😂”, ha escrito el jugador Betis en el vídeo que ha colgado en las redes y que, como no podía ser de otro modo, se ha convertido en viral en cuestión de minutos.