De la luz a los olores: el infalible truco de Lewandowski para dormir a pierna suelta

El culebrón Lewandowski se acerca a su final. El Barça no tiene dudas que este verano fichará a Robert Lewandowski y el delantero tiene claro que la próxima temporada vestirá de blaugrana. Si al final el Bayern acepta la oferta fijada en unos 50 millones de euros y se logra su firma, LaLiga contará no solo con unos de los mejores delanteros del mundo sino con unos de los atletas en mejor forma física del planeta.

A su casi 34 años -los cumple el próximo 21 de agosto- es unos de los futbolistas más en forma de Europa no solo por su dieta sino por su entrenamiento y sus peculiares trucos para lograr un descanso eficaz. Su “dieta invertida” se ha hecho famosa por su eficacia para perder peso y aumentar el rendimiento. Competir al máximo nivel en la Bundesliga y la Champions League demanda mucho esfuerzo y uno de ellos ha sido ponerse en manos de su esposa Anna, que ha sido karateca y es graduada en Educación Física y especialista en nutrición. Ella es la que se encarga de una rigurosa dieta para la estrella de Bayern Munich. El jugador, ganador del The Best y el fichaje más deseado del Barça, tiene un sorprenderte truco para mantener su estado de forma: ¡Come al revés!

The Times desveló que tanto el futbolista como sus esposa han adherido a la denominada ‘dieta invertida’ que se caracteriza por el consumo del postre al principio de las principales comidas del día.

Pero además el delantero polaco sigue una estricta rutina de entrenamiento y sobre todo unos infalibles trucos que garantizan su sueño reparador. ¿Cómo consigue Robert Lewandoski dormir a pierna suelta? su secreto se basa en dos pilares: La luz y los olores.

En una entrevista concedida a la DFL alemana, Lewandowski explicó la rutina que tiene en su día a día sobre todo a la hora de dormir. El delantero duerme siempre en una habitación con la luz a un nivel muy específico y con una temperatura constante, sea verano o invierno. Además, también se preocupa de los olores en los lugares de descanso y emplea aromaterapia para relajarse antes de irse a la cama. En la habitación no tiene luz azul (o luz fría) y ni mucho menos televisión o aparatos electrónicos.

Los aromas tienen un poder enorme cuando se trata de la rutina de sueño, ya sea para ayudar a relajarse o para mantener la mente y cuerpo alerta. Estos son cinco de los aromas, que como Lewandoswski puedes usar a la hora de acostarte:

1. ACEITE ESENCIAL DE MANDARINA

Este aceite esencial, muy suave, es interesante en caso de insomnio pasajero cuando a uno le cuesta desconectar, parar y relajarse. Cómo usarlo: en difusor (15-20 gotas) durante la tarde o antes de acostarse.

2. LAVANDA, EL MEJOR RELAJANTE INTEGRAL

La lavanda es la estrella de la aromaterapia y también el gran especialista del sistema nervioso. Gracias a su riqueza en moléculas calmantes, relajantes y sedantes, posee una eficacia incontestable para conciliar el sueño. Cómo usarlo: en difusor (15-20 gotas) en la tarde o la noche, o en masaje sobre la piel (2 gotas diluidas) a partir de media tarde para irse relajando.

3. JAZMÍN

El jazmín tiene un olor rico y dulce que a menudo se usa con fines relajantes en la aromaterapia. La manera más fácil de llevar este aroma a tu dormitorio es comprando un rocío de jazmín para la habitación y para las almohadas.

4. MANZANILLA ROMANA PARA CASOS DE HIPERSENSIBILIDAD

El aceite esencial de manzanilla romana se aconseja especialmente a personas hipersensibles o a las que algún acontecimiento les quita el sueño. También es útil a personas con la tensión arterial alta que no consiguen relajarse. Basta con oler el franco durante unos minutos antes de ir a dormir.

5. ACEITE DE VALERIANA

Sus propiedades sedantes garantizan un sueño reparador. Puede utilizarse colocando 15 a 20 gotas en un difusor o aplicarlas mediante masajes en cara, cuello y extremidades.