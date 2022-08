El vía crucis de Isco Alarcón fuera del Real Madrid

Zozobra, pesadilla, misterio... son palabras que a día de hoy definen el futuro de Isco Alarcón. El centrocampista de 30 años se despedía del Real Madrid el pasado 30 de junio y dónde jugará la próxima temporada sigue siendo una incógnita. Según todas las informaciones las opciones para el malagueño se jugaba entre cuatro equipos: podría seguir en LaLiga Santander o bien de la mano del Betis o de la del Sevilla o podría probar fortuna en el extranjero. La Roma de Jose Mourinho y el Galasaray figuraron entre sus pretendientes. También han sonado Milan, Bayern de Múnich y Arsenal pero no hay nada en firme que aclare su futuro.

Faltan menos de dos semanas para que empiece la Liga y la realidad es que el centrocampista sigue sin equipo. Ha recibido varias ofertas pero no parecen convencerle y es que el salario que pide su representante ha sido tachado de “escándalo”.

Una ficha desorbitada

La decisión de Isco de ponerlo todo en manos de Jorge Mendes ya indica su intención de buscar el que podría ser su último gran último contrato en la elite. Mendes está dispuesto a sacar una buena tajada del próximo contrato que le consiga. De ahí que las cifras en las que se mueve hayan asustado a la mayoría de equipos que se han interesado por sus servicios.

A sus 30 años, viene de rondar los ocho millones de euros de salario en el Madrid; algo que sabe que no va a poder mantener. Desde hace meses, desde su entorno se venía informando que Isco está dispuesto a rebajar esas cifras a la mitad y que deseo de seguir en LaLiga pero su agente quiere más.

Según publican varios medios, la ficha que el exclusivo agente pide para Isco ronda los 6 millones de euros anuales. La AS Roma de José Mourinho, que incluso le llamó para intentar convencerle, es el equipo que más se ha acercado a esa asombrosa demanda, pero sigue quedándose lejos. El Sevilla FC y el Real Betis simplemente están escandalizados y han ordenado frenar la posible llegada del malagueño.

Isco deberá decidirse y, desde luego, tendrá que rebajar su demanda salarial si quiere quedarse en España.

Aún así, y a pesar de no haber realizado pretemporada, el malagueño no pierde la esperanza y se pone a punto mientras deshoja la margarita. Mientras que Jorge Mendes trabaja para conseguir las mejores condiciones para su representado, el futbolista se machaca para llegar en buen tono físico. “Más que preparado para lo que viene”, se puede leer en un mensaje publicado en Instagram por el ex madridista.

Su objetivo es jugar Champions. El Sevilla es el club que más adapta a sus opciones y además, no tendría que cambiar de país. Eso sí, su agente no logrará el salario que pide y a Isco no le queda otra que negociar un contrato a la baja.