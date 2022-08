Cristiano Ronaldo dinamita el vestuario del Manchester United: ¡Que se vaya!

Cristiano Ronaldo se encuentra en un callejón sin salida. Quiere salir a toda costa del Manchester United pero a falta de poco menos de un mes de que se cierre el mercado, las posibilidades de que el portugués abandone la disciplina de los “Diablos Rojos” disminuyen poco a poco. Sin embargo, ahora su situación parece complicarse aún más con un vestuario en pie de guerra contra el ex madridista.

¡Hartos!. Esta es la palabra que mejor define la situación de la plantilla. Los jugadores del Manchester United están cada vez más molestos por las “payasadas” de Cristiano Ronaldo y muchos de ellos preferirían que simplemente se marchara para no agravar la insoportable tensión entre el jugador y el club.

Un “egoísmo infinito”

Hay una creciente ira entre los miembros del equipo por la postura y la actitud de Ronaldo en el club. Una fuente del United afirmó a The Sun: “Realmente está empezando a molestar a muchos jugadores. Él tiene sus aliados en el club, pero muchos están hartos de cómo está haciendo las cosas”.

Pero sus actitudes no solo han indignado a su club, al vestuario y a los aficionados. También excompañeros como Louis Saha han estallado contra el “Egoísmo infinito” del astro portugués.

“Desde el punto de vista de Cristiano Ronaldo, es un poco irreal pedirle a un club de este tamaño que se adapte a él y a su sueño. Como hincha del Manchester United siento que no ha demostrado lo suficiente y solo piensa en sí mismo”, expresó el exfutbolista francés sobre su ex compañero.

Pacto de caballeros

Ronaldo quiere salir de Old Trafford solo 12 meses después de su regreso, pero el club se niega a vender. Todo comenzó la pasada temporada, cuando Manchester United finalizó sexto en la Premier, lo que lo dejó fuera de los puestos de clasificación a la Champions League (sellaron su pase a la Europa League). Acumularon un total de 58 puntos, 13 menos que Tottenham, último en acceder a Champions. Además quedó a 35 puntos del campeón, el Manchester City.

El jugador cree que tenía un pacto de caballeros de que si el United no llegaba a los lugares de la Liga de Campeones, se le permitiría irse. Su agente, Jorge Mendes, le suplicó al presidente ejecutivo, Richard Arnold, que le pusiera un precio, ya que tiene una oferta sobre la mesa para que Ronaldo se mude a un club no identificado, añade el rotativo británico. Pero los propietarios del club, los Glazer, insisten en que no está a la venta. Eso ha provocado un enfado de proporciones bíblicas por parte de Ronaldo.

Cristiano Ronaldo se ausentó de la gira de pretemporada alegando “motivos familiares”. Luego disputó unos minutos en el amistoso ante Rayo Vallecano y se fue solo antes del final, lo que provocó la ira del entrenador Erik Ten Had, que calificó su actitud como “inaceptable. y lo dejó en el banquillo en el debut liguero ante el Brighton, en el que por cierto el United perdió.

El culebrón entre el portugués y el United parece muy lejos de llegar a su fin.