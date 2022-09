Casemiro sufre la primera consecuencia de dejar el Real Madrid

El pasado 19 de agosto se hacía oficial: Casemiro dejaba el Real Madrid para fichar por el Manchester United. El centrocampista llega a la Premier para estar al menos cuatro temporadas, cobrar más que en el Madrid y dejar 72 millones en el club blanco más 13 en variables, es decir, 85 millones de euros.

Noticias relacionadas Fútbol. La fantástica explicación de Casemiro sobre por qué se ha ido a un equipo que no juega Champions

La andadura del “14″ blanco en el Manchester United no está siendo lo feliz que el mediocentro brasileño esperaba, al menos de momento. El exmadridista no ha conseguido ganarse un puesto en el once de un Ten Hag que considera que necesita tiempo para adaptarse a su estilo de fútbol y anoche ante la Real Sociedad se ha vuelto viral después de un comerse un tremendo caño de Aihen Muñoz.

O belo pormenor de Muñoz sobre Casemiro



pic.twitter.com/DqIRkJk72K — Os Panenka🎙 (@OsPanenka) September 8, 2022

Pero además, Casemiro ya sufre las consecuencias de abandonar el Real Madrid. Su precio en el mercado se ha desplomado en tan solo unas semanas.

La web especializada Transfermarkt ha publicado la actuación del valor de los jugadores tras el cierre del mercado de fichajes. Sorprendentemente, muchos de los movimientos de este verano aparecen en la lista de los futbolistas que más valor han perdido en los últimos meses. Entre ellos, se encuentra Casemiro que, tras su salida del Real Madrid, está entre los tres nombres con un descenso más notable de todo el mundo futbolístico tras su llegada al Manchester United.

El centrocampista brasileño sufre una bajada de un 33,3% de su valor, que se traduce en un deprecio de 20 millones de euros desde el 1 de enero. Según la web especializada, el valor de Casemiro se encontraba en 60 millones de euros y ahora su precio sería de 40 millones. Su valor más alto -80 millones- lo alcanzó en marzo de 2020. Esto significa que, con su llegada a Old Trafford, el ex jugador del Real Madrid ha perdido uno de cada tres euros de su valor en las últimas semanas.

Una de las ventas más caras de la Liga

El traspaso de Casemiro al Manchester United por 70 millones de euros más 15 en variables lo convirtieron, según recoge Transfermarkt, en el protagonista de una de las ventas más caras de la historia de LaLiga en una clasificación que lidera con holgura el atacante brasileño Neymar, gracias a los 222 millones pagados por el PSG al Barça en el verano de 2017. Tres de los 15 traspasos récord fueron entre equipos españoles y el resto fueron operaciones con clubes extranjeros.

El FC Barcelona, el Real Madrid y el Atlético de Madrid, en tres ocasiones cada uno, el Athletic Club en dos, y el Sevilla FC y el Valencia CF, uno por cabeza, protagonizan las 15 mayores ventas de todos los tiempos de la competición española.

La transferencia de Antoine Griezmann desde el Atlético al Barça en la temporada 2019/20 es la segunda más elevada con un importe de 120 M€, mientras que la de Cristiano Ronaldo del Real Madrid a la Juventus por 117 millones completa el podio.