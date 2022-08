Oficial: Casemiro deja el Real Madrid y ficha por el Manchester United. Las cifras definitivas

Fue en 2014, en Dortmund, camino a la Décima, cuando Ancelotti descubrió a Casemiro. Aquella noche, el rock and roll del equipo que entonces entrenaba Klopp se puso 2-0 y estuvo muy cerca de igualar el 3-0 que el Real Madrid había conseguido en la ida. Entonces, en los últimos minutos, el italiano sacó al campo al brasileño, con el que no contaba mucho y este dio una lección de tranquilidad y personalidad como no se había visto. Ahora se verá en Old Trafford, donde Casemiro llega para estar al menos cuatro temporadas, cobrar más que en el Madrid y dejar 72 millones en el club blanco según aseguró Pedrerol. “El Real Madrid quiere expresar su agradecimiento y su cariño a Casemiro, un jugador que ya forma parte de la leyenda de este club. Desde que llegó en enero de 2013 para jugar en el Castilla, con 20 años, Casemiro ha sido uno de los jugadores más trascendentales en una de las etapas más importantes y exitosas de nuestra historia”, aseguraba el Real Madrid en su despedida.

El año siguiente fue cedido al Oporto. Son los caminos que hay que tomar para llegar a ser jugador del Real Madrid. Casemiro llegó muy joven al Castilla por 6 millones de euros en una de esas operaciones tan eficientes que hace el club blanco y de las que no se habla como se merece y desde entonces, tuvo en la cabeza hacerse un hueco en el conjunto blanco.

Estuvo cedido en el Oporto la temporada en la que Ancelotti no consiguió ningún título y volvió con Benítez en el banquillo, Uno de las cruces del técnico, al que le superó el Real Madrid, tan distinto del que el conocía cuando había sido entrenador en las categorías inferiores, fue que no apostó por Casemiro en un partido contra el Barcelona en el que el Real Madrid dio todas las malas señales posibles. Llegó Zidane en enero y ocurrió la historia que ocurrió después: las Champions y el equipo glorioso. En él, Casemiro ocupaba sin ningún tipo de duda el centro del campo.

Ha sido un futbolista contundente, pero más refinado de lo que se ha dado a entender. Tiene toque de balón y una visión táctica de fútbol que ya quisieran muchos. Ha sido además uno de los mentores de los brasileños, Vinicius entre ellos, que gracias a las indicaciones de Casemiro y de Marcelo, pudieron adaptarse con más facilidad al Real Madrid y toda la presión que eso conlleva.

Casemiro caía bien en el vestuario y en el club. Un día, unos directivos blancos coincidieron en el mismo restaurante que el futbolista. Cuando se marcharon y fueron a pagar descubrieron que el mediocentro ya se había encargado de la cuenta. “Casemiro siempre representará para la memoria del madridismo los valores de nuestro club. Un jugador ejemplar que lo ha dado todo por el Real Madrid. El Real Madrid es y será siempre su casa, y le desea mucha suerte a él y a toda su familia en esta nueva etapa de su vida”, dice el comunicado del Real Madrid.

Pero este verano ha considerado que ya había llegado su momento. Se va del Real Madrid tras cinco Copas de Europa y la sensación de que ha dominado el centro del campo junto a Modric y Kroos de un modo que no se recuerda. Igual que la delantera de Di Stéfano, Gento y Puskas, que los cuatro de la Quinta, Modric, Kroos y Casemiro es un trío que siempre va a estar emparejado en la memoria de los aficionados blancos. Los dos primeros eran los que llevaban la batuta del equipo cuando había que operar con el balón. El tercero ha sido el que ha imprimido el carácter, el que ha levantado trincheras y ha empujado al resto para luchar hasta el final.

El Manchester United se rearma con el centrocampista para intentar animar a la afición y disparar al equipo, metido en una depresión, pese a que sólo se han disputado dos encuentros de la Premier. Ha perdido los dos y ha dado una imagen que ha disparado todas las alarmas en el club inglés. Se buscan revulsivos como los buscadores de oro buscaban el oro: con desesperación y esperando encontrar la pepita que les sacase de todos los problemas. Casemiro llega al United un poco como el salvador que no ha sido Cristiano Ronaldo. Quién sabe si su ex compañero seguirá después de septiembre. También se reencontrará con Varane, que lejos del Bernabéu no ha mostrado el nivel que tenía al lado de Ramos. A Casemiro le toca enseñar al mundo que sin Kroos y Modric sigue siendo un futbolista especial.