Las sorprendentes concesiones del PSG a Mbappé para impedir su marcha

El Journal du Dimanche (JDD) publica algunos de los secretos de la operación del PSG para retener a Kylian Mbappé al final de la temporada pasada. La decisión del internacional galo fue cambiando a medida que el club parisino aceptaba todo lo que proponía. Pese a que la versión oficial del club es que el proyecto deportivo fue lo más importante para dar el “sí”, la prensa informa de todo lo contrario. Uno de los grandes cambios que quería el jugador francés pasaba por cambiar el área de prensa y ahí es cuando se contrata a Julien Maynard como responsable de comunicación. Además, también aconseja el fichaje de Luis Campos en sustitución de Leonardo. En la parcela de fichajes, Mbappé quería que se fuese Neymar para que ocupase su sitio Robert Lewandowski, en un sistema 4-4-2, donde él ocuparía ambas bandas.

Christophe Galtier ha sabido interpretar a la perfección la situación del PSG tras la renovación de Mbappé y también la ha dado la responsabilidad de lanzar los penaltis. Una decisión polémica que le enfrentó a Neymar y que sigue generando debate en la actualidad. Existían muchos rumores que señalaban que esa orden venía firmada en el contrato del francés y, pese a que no es algo público, también se trató de una concesión más. Esta larga lista de exigencias puede estar compuesta de otros muchos elementos que se desconocen como por ejemplo la situación deportiva de su hermano Ethan, quien alguna vez ya ha llegado a entrenar con el primer equipo.

Pero si hubo un tema que generó polémica, ese no fue otro que el asunto de los derechos de imagen. Una cuestión que también pidió estando en la selección francesa y que al final se lo concedieron. Este caso es único dentro del mundo del fútbol. No existen antecedentes, al menos públicos, en los que un jugador exigiese este tipo de condiciones para firmar un contrato de renovación. Los 83 millones de euros por curso que está cobrando Mbappé también fueron una de las claves a tener en cuenta para aceptar la renovación. La duda está puesta en los años de contrato. Además de esta cifra, el de Bondy, según The New York Times, ganó un bonus de algo más 125 millones de euros por firmar. Pese a que oficialmente el club anunció que era hasta 2025, L’Equipe desveló que realmente es hasta 2024 y que el propio futbolista tendrá que decidir si quiere cumplir ese año opción. Sin embargo, esta información generó mucho debate entre periodistas. En Francia también apuntaban que el jugador está obligado a jugar en 2025, siempre y cuando el club cumpla con una serie de requisitos.