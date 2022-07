El vídeo de Neymar ignorando totalmente a Mbappé del que todo el mundo habla: ¡Brutal!

Una imagen vale más que mil palabras y este dicho se ha puesto de manifiesto durante el entrenamiento del París Saint Germain. Qué las relaciones entre Neymar jr. y Kylian Mbappe no son buenas ha sido un secreto a voces en París durante toda la temporada pero, ahora, un vídeo de ambos ha provocado un gran revuelo en redes sociales.

Hace unos días, de hecho, trascendió la información de que la institución había comunicado al atacante brasileño que le buscan un nuevo destino. Neymar padre pasó de la perplejidad a la resignación. La comunicación fue en portugués y Luis Campos, el nuevo director deportivo del París Saint-Germain (PSG), le comunicó hace apenas unas horas que su hijo, en su momento la contratación más cara de la historia del club, no será tenido en cuenta para la próxima temporada en el plantel principal. Si bien en el final de la actual temporada rindió en buen nivel, Neymar sólo había jugado, hasta enero de 2022, 130 partidos de los 245 de su equipo. De fiesta permanente, de los cincuenta partidos de la pasada temporada, jugó 28, apenas poco más de la mitad.

Muchos fueron los que no tardaron en ver la sombra de Kylian Mbappé tras esta decisión. El delantero galo renovó por 50 millones netos en tres años más 100 de prima de fichaje y por el hecho de convertirse en el hombre más poderoso del club parisina. Pero, además, una condición indispensable para firmar su nuevo contrato era tener poder de decisión a la hora de planificar la plantilla, y es un deseo que Nasser Al-Khelaïfi le ha concedido. De hecho, hace semanas se filtró la lista negra de los miembros de la plantilla a los que Mbappe quería fuera.

El francés incluso llegó a decir en las reuniones decisivas para su continuidad que “ningún jugador debe estar por encima del escudo del PSG”.

Un gesto que ha dado la vuelta al mundo

Todas estas señales avivaron los rumores de que el vínculo entre los atacantes no es el más fluido. Y un vídeo que se ha vuelto viral en las últimas horas profundiza en esta hipótesis. El polémico gesto transcurre en un entrenamiento del PSG en el que se ve a los jugadores. Durante un ejercicio, Mbappé parece extender sus brazos hacia Neymar para completarlo juntos, pero el brasileño ni lo mira. Por detrás surge Messi, a quien el brasileño sí toma de las manos para cumplir con la orden del preparador.

Neymar ha ignorado a Mbappé para esperar a Messi, me descojono.

“Neymar ha ignorado a Mbappé para esperar a Messi, me descojono”, escribió el usuario de Twitter @AlberrtoRM. Y tras este mensaje, otros muchos inundaronb la red social. “Neymar rechazando a Mbappé para entrenar con Messi me da años de vida. ¡Brutal!” o “Con vos no quiero jugar, yo soy amigo de Leo. Neymar”, son otros de los comentario que se pueden leer en la red social del pajarito.

La guerra parece haber comenzado en París.