Las estrategias del Barcelona con Neymar: “Le he hecho llorar y me ha reconocido que está perdido”

El periódico ‘El Mundo’ sigue publicando contenido interno sobre el Barcelona. Primero descubrió las exigencias de Leo Messi para renovar su contrato con el Barça en 2020 y posteriormente, el contrato de Gerard Piqué. Este viernes publican documentación sobre los últimos días de Neymar en el club antes de irse al PSG en el verano de 2017. El cub parisino quiso abonar los 222 millones de su cláusula de rescisión.

Unas de las claves de este adiós radica en un asunto personal del jugador a lo que se unió también el enfado de su padre por la filtración del ‘signing bonus’ que firmó Neymar.

‘El Mundo’ publica un correo electrónico de Raúl Sanllehí, entonces director de fútbol del Barça, en el que detalla al presidente Josep Maria Bartomeu y al CEO, Òscar Grau, entre otros directivos, todo lo que estaba pasando: “Hoy he estado, de acuerdo con Óscar, en casa de Ney Pai para tantear la situación. Me he encontrado con un hombre enrabietado y con muchas ganas de guerra. Muy molesto con el club”. Estos motivon se pueden explicar por la filtración de la prima de fichaje que había firmado su hijo un año antes al renovar su contrato con el Barcelona. Unas cifras que ascendieron a 64,4 millones brutos, de los cuales 43,65 debían ser abonados por el club al futbolista ese mismo día. Este tema acabó en los tribunales y con un compromiso pactado años después con la directiva de Joan Laporta.

Raúl también avisaba de que lo podía pasar: “Desde hace semanas me ha demostrado que ha estado trabajando para convencer a su hijo de que no cometa el error de marcharse al PSG. Me llamaréis ingenuo o iluso pero no me preocupa. Yo he estado horas y horas con este hombre y creo que lo conozco lo suficiente como para saber cuándo va de farol y cuándo dice la verdad. En este caso tengo el convencimiento absoluto, me lo ha demostrado, de que estaba de nuestro lado. Durante las conversaciones que mantuvo con el padre de Neymar nunca ha hablado de pedir más dinero, en repetidas ocasiones me ha pedido ayuda y que hable personalmente con su hijo”. Otra de las claves de esta decisión de Neymar estaba sujeta a que no era feliz por unos problemas personales: “Os he contado a todos por separado que el problema en este caso era la cabeza del jugador. El chico está mal, tiene muchos problemas personales, está muy confuso y es muy vulnerable. Así que equivocadamente ha pensado que huyendo de Barcelona también huirá de sus problemas. Lo he hablado directamente con él, repetidamente, le he hecho llorar más de una vez, y me ha reconocido en más de una ocasión que estaba perdido”.