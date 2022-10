La policía espanta a tiros a unos ladrones que querían robar en la casa de Di María

Ángel Di María es uno de los futbolistas que peor suerte tienen fuera del terreno de juego. El argentino ha vuelto a sufrir otro intento de robo por una banda de ladrones en su propiedad. El hecho sucedió cuando estaba en su domicilio junto a Dusan Vlahovic, su vecino y compañero de equipo en la Vecchia Signora. El primer momento clave se produjo cuando la alarma sonó y en las cámaras de seguridad se pudo ver que esta banda estaba confeccionada por tres delincuentes que estaban intentando entrar a la casa de Di María. La Policía consiguió evitar un mal mayor y uno de los tres ladrones fue capturado, mientras que los otros dos lograron escapar.

La Gazzetta dello Sport informa de que hubo tiros. “De acuerdo con los testimonios de quienes viven cerca del complejo, también se escucharon disparos, lo que asustó a los vecinos y provocó que varias personas salieran de la casa para ver lo que pasaba. Sin embargo, no parece que fueran los delincuentes quienes abrieron fuego, sino los guardias de vigilancia en un intento de poner en fuga a los ladrones”, se lee en el periódico italiano. Se están investigando los hechos y no se descarta que puedan darse novedades en las próximas horas sobre la identidad de los atracadores.

Pese a que todo quedó en un susto y los miembros de la policía consiguieron espantar a los ladrones, lo cierto es que Di María se está recuperando de este sucedo. En el pasado mes de marzo de 2021, Di María tuvo que ser sustituido durante el partido contra el Nantes porque su familia había sufrido un atraco y justo le estaba avisando de lo ocurrido. Rápidamente se fue del estadio para así poder reunirse con sus familiares. Sin embargo, en aquella ocasión, el robo ya había sucedido y su mujer Jorgelina no lo pudo evitar en ningún momento.

📊 Jugadores con MÁS asistencias en la historia de la Champions League:



🇵🇹 Cristiano Ronaldo (42 en 187PJ).

🇦🇷 Ángel Di María (38 en 102PJ).

🇦🇷 Lionel Messi (37 en 159PJ). pic.twitter.com/kK8qYIjNa1 — dataref (@dataref_ar) October 5, 2022

Pero esto no se queda aquí porque Mánchester, en febrero de 2015, también sufrieron otro intento de atraco en su domicilio. Esa vez se produjo mientras cenaban, pero la alarma provocó que los delincuentes huyeran. En una de las pocas ciudades donde no sufrió ningún tipo de susto fue en Madrid. Durante su etapa en España, Di María no protagonizó ningún tipo de anécdota relacionada a atracos. Algo similar ocurre en Argentina, siempre que ha ido con la selección ha sido noticia por lo mostrado en el terreno de juego. El futbolista argentino ya es el segundo jugador con más asistencias en la historia de la Champions.