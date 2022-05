El Atlético de Madrid rechaza fichar a Di María por tres razones

Días después de que trascendiera el no del conjunto rojiblanco a Gareth Bale, el cuadro colchonero ha dado calabazas a otro futbolista de renombre. Y es que Di María, que no continuará en el PSG, también se ha ofrecido al Atlético de Madrid.

Noticias relacionadas Fútbol. La novia de Pau Torres puede ser clave en su fichaje por el Manchester United

No obstante, el equipo madrileño no ha considerado su fichaje por tres razones. La edad de Di María, su edad, 34 años, y el fichaje de Samuel Lino, han llevado al Atlético a decir no al argentino según el diario MARCA. Ahora el ex del Real Madrid parece cerca de recalar en la Juventus.

El fichaje de Samuel Lino ha cerrado la puerta del Atlético de Madrid a Di María

El pasado mes de febrero Samuel Lino se convertía en el primer fichaje del Atlético de Madrid para la próxima temporada. El conjunto rojiblanco pagaba al Gil Vicente 6,5 millones de euros por este extremo zurdo de 22 años, que en el presente curso ha anotado 13 goles y repartido 5 asistencias en los 37 encuentros que ha disputado. Si bien no se sabe si Samuel Lino tendrá sitio en el Atlético de Madrid o si saldrá en calidad de cedido, el no del cuadro colchonero a Di María podría indicar que Simeone tiene intención de hacerle sitio en su plantilla. Di María, por su parte, ha marcado 5 goles y repartido 9 asistencias, en los 31 choques en los que ha participado con el PSG en el presente curso pese a haber partido en muchos de ellos desde el banquillo.