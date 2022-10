Los 100 mejores futbolista de la historia: Messi, por delante de Maradona, Cristiano y Pelé. ¿Cuántos españoles hay?

“Four Four Two”, una revista inglesa de fútbol de publicación mensual, se ha atrevido a hacer una lista de los 100 mejores futbolistas de la historia, un asunto siempre polémico. Ellos mismos reconocen que podrían haber optado por otros jugadores y no se hubieran equivocado, pero la elección está hecho en función de los futbolistas que sienten que “fueron los más influyentes en su era en particular, los más memorables”, los jugadores que les “asombraron con su talento y sus logros”. Y en el número uno figura Leo Messi, del que dicen que cuando se hable de él dentro de 20 años, los jóvenes no se harán “una idea real de lo que se han perdido hasta que vean los vídeos”. “Se podría argumentar que uno de los mejores goleadores de todos los tiempos es también el mejor pasador”, argumentan también y añaden que “no está acabado” y que dentro de un mes disputará su último Mundial, en Qatar.

Para “Four Four Two” Leo le gana el debate histórico a Maradona (que figura como segundo), un genio pese a todos los problemas extradeportivos que tuvo y cuya iglesia sigue viva; y Messi también gana el debate de su época con Cristiano Ronaldo, que figura tercero y del que destacan aparte de su instinto goleador y su talento, su mentalidad. Al cuarto lugar mandan a Pelé, el jugador más importante de la historia de los Mundiales, y el “top 5″ lo cierra Zidane.

El primer español que figura en la lista es Andrés Iniesta, en el puesto 20, y de ´wl dicen que su manera de jugar era “hermosamente observable”. Cuatro puestos más atrás está Xavi, un centrocampista que “definió una época”. El resto de españoles que aparecen: Luis Suárez, el primer y único Balón de Oro español (36); Gento, el único con seis Copas de Europa (37) y Busquets, “el centrocampista defensivo más completo” (88).

Esta es la lista: ¿a quién quitaría y quién añadiría usted?