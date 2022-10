El futbolista que se niega a llevar el brazalete arcoiris Lgtbi por motivos religiosos

El fútbol va avanzando muy poco a poco en asuntos como el feminismo o el respeto hacia las minorías. Aún, pese al auge del fútbol femenino, es un mundo muy masculino y cerrado que en el Mundial de Qatar se enfrenta a una prueba muy complicada. Muchos piden que los futbolistas que juguen el gran campeonato global hagan gestos para concienciar a la gente del régimen que se vive en países como Qatar y que el fútbol no sirva para blanquear lo que sucede cuando los medios dejan de apuntar.

Así, el capitán de la selección inglesa, Harry Kane llevará un brazalete arco iris, por los derechos de la comunidad Lgtbi. Lo hará a pesar de que la FIFA todavía no ha dado su permiso y aunque se enfrente a posibles multas. Pero no todos los futbolistas piensan igual. Hay un caso en el fútbol holandés que está dando mucho que hablar.

El pasado fin de semana Orkun Kokcu, centrocampista y capitán del Feyenoord no llevó el brazalete de capitán, contra el AZ Alkmaar, como sí había hecho en los últimos encuentros 21 años. El joven futbolista, una de las estrellas emergentes del club holandés, decidió ceder el símbolo de la capitanía a un compañero porque desde la Liga se animó a todos los equipos a que sus capitantes llevasen el brazalte arcoriris “OneLove”.

“He decidido no llevar el brazalete de capitán arco iris esta jornada”, aseguró el jugador, que quiso explicarse ante la polémica que había creado su controvertida decisión. “Creo que es importante destacar que respeto a todo el mundo, independientemente de su religión, origen o preferencia. Creo que todo el mundo es libre de hacer lo que quiera o sienta. Entiendo perfectamente la importancia de esta acción, pero debido a mis creencias religiosas, no me siento la persona adecuada para apoyarla”, aseguró intentando llenarse de razones.

“Por eso no me siento cómodo llevando este brazalete de capitán. Puedo imaginar que algunas personas están decepcionadas con esto. Esa no es en absoluto mi intención, aunque me doy cuenta de que quizá no pueda quitarles ese sentimiento inmediatamente con estas palabras. Pero espero que también se respete mi elección por motivos religiosos”.

🏳️‍🌈 Om aandacht te vragen voor LHBTIQ+ acceptatie in het voetbal, hebben aanvoerders dit weekend de #OneLove aanvoerdersband gedragen. Ons voetbal is van iedereen, en iedereen is welkom! 🧡 pic.twitter.com/r8kRNPQWD5 — KNVB (@KNVB) October 16, 2022

De los 18 capitanes de la Erevidise sólo dos se negaron a llevar el brazalete Kokcu y Redouan El Yaakoubi, capitan del Excelsior, de Rotterdam: “Permítanme comenzar diciendo que creo que es muy importante que todos puedan ser ellos mismos. Solo quiero que el mensaje sea aún más poderoso y que lo abarque todo. Creo que debe haber respeto por todos, también por las personas que pueden verlo de manera un poco diferente”, aseguró para justificarse. “Estoy totalmente a favor de que todos deben ser aceptados como son y que todos pueden tener sus ideas. A veces solo tengo la sensación de que en el fútbol se imponen algunos temas. Creo que puedo tomar esa decisión yo solo”, aseguró y llevó un brazalete con la palabra respeto. “El año pasado lo usé, pero esta vez no. Nosotros, como líderes, también tenemos nuestra propia elección en esto. También tengo mis propios estándares y valores. Espero que eso también se respete, como yo respeto a los demás. Quiero que el mensaje sea más potente y completo”.

Asegura que no fue, como Kokcu, un problema religioso.“La fe también juega un papel para mí, pero no dejé que esta elección dependiera de Orkun. He estado pensando en esto durante los últimos días. Para mí se trata de respetar las normas y valores de todos. Creo que hay muchos problemas en el mundo. Creo que muchos temas están subexpuestos, como la pobreza y el hambre. Espero que especialmente la palabra respeto salga a la luz. Lo apoyo de una manera diferente, a mi manera”, insistió