“Conozco a dos futbolistas que son gays y espero que salgan del armario en Qatar”

La homosexualidad no ha dejado de ser un tabú en el fútbol0. No hay futbolistas de las grandes ligas que hayan salido del armario. Lo han hecho jugadores de competiciones menores. Incluso Thomas Hitzlsperger, ex jugador del Stuttgart e internacional con Alemania, pero lo hizo una vez retirado.

No es que la homosexualidad no exista en el fútbol, es que se esconde, como ha confesado Gary Lineker en una entrevista con el Daily Mirror. “Sé que hay algunos futbolistas que se plantearon salir del armario y que han estado muy cerca. Conozco a un par de ellos, pero obviamente no me corresponde a mí decir quiénes son”. asegura el exjugador del Barcelona. “Sería genial si alguno de ellos decidiera salir del armario durante el Mundial en Qatar”, asegura el máximo goleador del Mundial 86.

En Qatar las relaciones entre personas del mismo sexo están prohibidas, por lo que sería un importante golpe de efecto que alguna estrella del fútbol mundial saliera del armario durante el campeonato. Lineker cree que sería un mensaje importante para el mundo durante el primer Mundial que se celebra en un país árabe.

“Miedo a lo desconocido, imagino. Quizás les preocupa lo que puedan pensar sus compañeros, aunque probablemente ya lo saben”, dice Lineker cuando le preguntan los motivos por los que no hay más futbolistas que salgan del armario. En Inglaterra Jake Daniels, jugador del Blakpool de la segunda categoría del fútbol inglés, es el jugador de una división más alta que ha salido del armario.

En los años 90 Justin Fashanu fue un pionero. Era una estrella del fútbol inglés a finales de los 70 y en los primeros 80, En 1981 se convirtió en el primer jugador negro por el que se pagó un millón de libras de traspaso cuando fue transferido del Norwich al Nottingham Forest, que ese año había ganado la Copa de Europa por segundo año consecutivo.

En 1990 se declaró homosexual públicamente y se suicidó en 1998 después de ser repudiado incluso por su hermano, el también futbolista John Fashanu, delantero del violento Wimbledon que ganó la Copa Inglesa.

El ejemplo de Fashanu no ayuda. Aunque Lineker esperaba que la confesión de Jake Daniels y la del australiano Josh Cavallo arrastraran a otros futbolistas a salir del armario. “Esperaba, porque hay muchos, obviamente, muchos jugadores que tienen que vivir una mentira. Estoy seguro de que es muy difícil. Creo que lo que hemos visto hasta ahora es que los comentarios y la respuesta serán increíblemente positivos”, asegura Lineker. Y añade que si fuera el representante de uno de esos futbolistas le recomendaría que saliera del armario, que fuera la primera estrella en hacerlo.