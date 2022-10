La indirecta de Quique Setién a Messi: “Hay algunas cosas que no te gustan”

Quique Setién empezó su nueva etapa en el Villarreal, pero antes valoró su paso por el Barcelona, donde el nombre de Messi no podía faltar en la entrevista que le hizo Manu Carreño en la Cadena SER. El cántabro esquivó algún tema complicado, pero sus palabras ratifican que no terminó bien con el argentino: “Todo el mundo debe quedarse con el Messi que ha sido una atracción permanente. Estuve esperando 14 años para sentarme en el sofá y verle jugar. No puedo valorar si me decepcionó. Hay cosas que me gustan y otras que no y tenía que torear con ellas. Siempre aparecía un jugador con el que te cuesta un poco más o que tienes que aceptar como es”. Esta última frase ya la pronunció hace unos meses cuando valoró con Vicente del Bosque sus últimos partidos como entrenador del club culé, donde también asumía que no había sido él mismo: “No pude ser Quique Setién en el Barça porque hay jugadores que llevan 15 años ganándolo todo. Tienen unos hábitos y unas costumbres que ya están establecidas desde hace muchos años y que no puedes cambiar, porque no es fácil. Más o menos sabréis por dónde voy”. Setién lo pasó mal y, tal y como siempre dijo, en vez de cumplir su sueño profesional tuvo que aguantar las malas caras o los silencios o el pasotismo de unos jugadores en su ocaso.

Respecto a la gran eliminación que sufrió en Champions, Setién también dio una explicación: “El Bayern es un gran equipo y el Barça todavía para competir en Europa le va a costar. Todo el mundo tiene asumido que toca vivir una transición tal y como ha pasado con todos los equipos”. Ahora, comienza esta etapa en el Villarreal, algo que le hace especial ilusión: “El Villarreal es un club especial. Tiene una filosofía y unos valores con los que me identifico mucho. Es un equipo que controla su base y la cantera de todo el club y la cercanía y la familiaridad con la que se vive en este club. Lo aprecio muchísimo. Hay un grupo de futbolistas que han convivido mucho aquí y que tienen ese arraigo con el equipo en el que llevan jugando toda la vida. El que llega ve que hay un compromiso”.