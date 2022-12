Diego Pablo Simeone afronta una de sus peores temporadas en el Atlético de Madrid. El argentino está bajo lupa e incluso “El Chiringuito” ha desvelado que desde la directiva le han propuesto dar un paso al lado en este mercado de invierno, pero que la respuesta ha sido que no. De hecho, Gil Marín llegó a ofrecerle cobrar todo lo que le resta de contrato. “Si estamos con las cuatro patas firmes nos hacemos fuertes. Necesitamos de las cuatro partes esa fuerza. Lo demostramos. Queremos continuar de la misma manera que hemos convivido estos once años. Viendo que hemos llegado cinco jugadores a la final del Mundial, de los cuales tres han jugado muchísimo, tenemos un gran plantel. Que no esté dando lo que hay dar es el entrenador. Buenos jugadores hay. João fue sensación en el Mundial, Carrasco y Witsel fueron titulares, tenemos jugadores importantes y yo soy el que tengo que mejorar para que ellos puedan mejorar su nivel en LaLiga. Venimos de una temporada de regular a mala y eso no pasa por nombres, son los mismos de la pasada temporada... Falta Trippier, Luis Suárez, hablo de los titulares... La base del equipo campeón sigue. El entrenador es el que está fallando más”, afirmó.

Pocas veces se ha visto a un Simeone tan abatido como el actual. Desde el club manejan la opción de Luis Enrique, pero el año que le queda al argentino dificulta todo el proceso de la transición.

Eliminados de la Champions y a 13 puntos del Barcelona, los de Simeone se centran en la Europa League para volver a la senda de los títulos.

El dilema con Joao Félix está siendo otro de los temas que no ayudan en absoluto: “No hay confirmación a lo que comentas. Vivo el día a día y trato de resolver las situaciones que me tocan resolver. Intentaré jugar con la gente que creo que puede ganar el partido, que eso sí es lo importante de todo”.