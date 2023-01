¡Increíble!: Gerard Piqué podría volver a jugar al fútbol y ya ha elegido equipo

El pasado mes de noviembre, antes del parón por el Mundial, Gerard Piqué anunciaba por sorpresa su retirada del fútbol profesional. El central catalán dejaba el FC Barcelona ante la falta de protagonismo en el equipo de Xavi Hernández. A través de un vídeo en el que mostraba imágenes de pequeño aseguraba que siente que es el momento de cerrar una etapa: “Culés, soy Gerard, estas semanas mucha gente habla de mí, y ahora soy yo el que va a hablar. Como muchos de vosotros soy del Barça desde siempre, pertenezco a una familia muy futbolera y culé. Y desde pequeño no quería ser futbolista, quería ser jugador del Barça”.

En los últimos tiempos de la carrera de Piqué ha estado marcada por la polémica que rodea a la separación de Shakira y, especialmente, por la relación comercial entre su empresa, Cosmos, y la Federación Española de Fútbol a cuenta de la organización de la Supercopa de España en Arabia. Un asunto que aún sigue judicializado.

Todo parecía indicar que Piqué se centraría en sus proyectos empresariales pero ahora, según adelanta Relevo, el futbolista podría haber dado marcha atrás y se plantearía volver a pisar el césped de nuevo. Lo haría para bajar un escalón y jugar en LaLiga SmartBank. Lo haría en su equipo, el Andorra, que se sitúa en estos momentos en la zona media de la tabla en Segunda división.

¿Retirada en el Andorra?

Cuando la empresa Kosmos Sports, presidida por Gerard Piqué, compró en 2018 el 90 % de las acciones del FC Andorra, pocos se imaginaban que el ex central del FC Barcelona llegaría a jugar con el equipo que hoy disputa la LaLiga SmartBank. Sin embargo, según el citado medio, el ‘3′ podría haber cambiado sus planes para este 2023, una vez echada a andar una ‘Kings League’, en la que es uno de los grandes impulsores y protagonistas.

Según adelanta ‘Relevo’, el comienzo de la liga de streamers habría despertado en ‘Geri’ el deseo de volver a jugar y qué mejor que hacerlo con el club del cual es accionista mayoritario. El problema para completar la operación sería el límite salarial impuesto para la Segunda División española, el cual hace imposible que clubes como el Andorra incorporen a futbolistas con salarios elevados.

Así que todo hace indicar que no sería una operación fácil. El motivo principal sería el control económico de LaLiga, ya que su salariio en el Barça este año sería de unos 20 millones de euros, y el Andorra no podría pagarle el salario mínimo de la liga de plata. Su salario tendría que pasar por un Comité de Valoración de LaLiga que tendría que decidir en qué cantidad se valora el fichaje de un jugador de sus características. Algo que ya ha pasado en casos similares, en los que los jugadores aceptaron una rebaja drástica de sus salarios, pero no fue aceptado por la patronal.

Las dos únicas vías serían con una ampliación de capital y algún nuevo ingreso en forma de patrocinio, aunque sería siendo muy complicado.

Aunque no parece viable, muchos aficionados ya sueñan con volverlo a ver sobre el césped.