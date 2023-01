La arriesgada apuesta de Rufián acerca del futbolista de LaLiga que jugará para Piqué

Gerard Piqué e Ibai Llanos han querido dar un empujón a su competición de fútbol 7, la Kings League, en la que participan otros streamer, que son los que llevan a los equipos y hacen los fichajes de los jugadores. Algunos han optado por ex futbolistas, como Tamudo o Capdevila o por Chicharito, que juega en la Liga de Estados Unidos. Pero Piqué, en una de las tertulias de Twicht acerca de la competición fue más allá y reveló un cebo con el que atraer la atención para la segunda jornada de la competición.

El ex futbolista del Barcelona, que es el principal promotor de la competición habló de un bombazo, de algo que iba a cambiar la Kings League y después ha ido afinando la noticia, aunque siempre manteniendo el secreto para ver si así puede mantener el interés, generar más audiencia y dar un espaldarazo definitivo a una competición que busca la originalidad por encima de todo.

Así que Piqué anunció que un futbolista profesional iba a jugar en su equipo, de Primera, iba a jugar en su equipo, pero para evitar cualquier problema, incluso con su agente, lo iba a hacer tapado y con una máscara para que no se le reconociese. Lo han denominado Enigma69 y a partir de ahí se han generado muchos rumores, expectativas y también bromas acerca del futbolista que podría participar en una competición así. Los futbolistas profesionales firman contratos muy detallados en los que de manera expresa se escribe los deportes y actividades que no pueden practicar.

Por eso, muchos buscan a futbolistas profesionales de alto nivel que ahora están sin equipo y que podrían formar parte de la competición de Ibai Llanos, Gerard Piqué o Iker Casillas sin crearse un problema grave si alguien le identifica.

Así, en el juego que ha provocado Gerard Piqué con su misterio ha entrado el político Gabriel Rufián, siempre muy atento a lo que se mueve en las redes. Su apuesta es buena, aunque no está claro que sea posible.

Isco es un futbolista de altísimo nivel que tras firmar su adiós al Sevilla espera su próximo destino antes de que en enero termine el mercado de invierno. Salió del Real Madrid, buscó, bajo el paraguas de Lopetegui y bajándose el sueldo, un renacer en Sevilla, pero con el despido del entrenado, poco tenía que hacer en el Pizjuán y más después de discutir con Monchi, el director deportivo. Ahora no tiene equipo y no tendría que dar explicaciones a nadie de lo que hace. Aunque sí que se está moviendo algo, sobre todo en Italia, donde tiene pretendientes y una lesión fortuita por jugar al fútbol indoor no sería la mejor carta de presentación para el club que le pretenda.

De ahí que la apuesta de Rufián pueda ser un poco descabellada. Se juega mucho el ex madridista si es el famoso enigma que ha lanzado al aire Piqué y que tiene a sus seguidores en vilo, esperando ver la máscara y reconocer al jugador por su forma de moverse.