El indignado mensaje de Iker Casillas contra Ibai y Piqué: “Me cago en...”

Iker Casillas es casi tan protagonista en los medios ahora que está lejos de los campos de fútbol que cuando era el portero del Real Madrid y de la selección española. Se lo pasa muy bien en las redes sociales, sin importarle demasiado lo que piensen de él. Es más libre, está más suelto y se le ve feliz consigo mismo.

Sigue cerca del fútbol, tanto en el Real Madrid, como comentarista, como participante de la Kings League, ese invento parecido al fútbol en el que se han metido Ibai Llanos, Gerard Piqué y otra serie de youtubers conocidos o ex futbolistas como Iker Casillas. Han comenzado ya a competir y están consiguiendo buenas audiencias en Twicht. Parece que el objetivo es competir con LaLiga y el fútbol profesional, aunque aún están lejos de su audiencia. Es verdad, también, que están en su primer año y esto es un poco de prueba.

Ibai Llanos consiguió que en su equipo participará Chicharito, futbolista profesional en la liga de Estados Unidos, que ahora se ha tenido que volver a jugar con su equipo. Pero también han conseguido que jueguen ex futbolistas como Tamudo y Capdevila.

Es un fútbol indoor con alguna serie de reglas peculiares y que aprovecha el impacto que tienen Ibai Llanos y otros youtubers entre la audiencia más joven para intentar hacerse un hueco. Para eso aprovechan el tirón en las redes sociales. Así, Gerard Piqué subió un tuit el otro día con una imagen en la que varios de los capitanes de los equipos hablaban de los nuevos cambios o sorpresas que va a haber. Eso ya ha generado polémica, pero no tanta como el audio de Iker Casillas que Ibai Llanos ha sacado a la luz. El ex portero está indignado porque le llenan el móvil de mensajes y no tiene tiempo para leer tantas cosas. “Me voy a cagar en la madre que me parió”, dice Iker Casillas en el mensaje. “¡Qué cojones es todos los días cada vez que dejo el teléfono 259 mensajes. Estamos fatal de la puta cabeza”, dice Iker.

Llevo sin superar este audio desde las tres de la tarde. pic.twitter.com/GYidD9Eo0W — Ibai (@IbaiLlanos) January 6, 2023

Los capitanes o dueños de los equipos son todos personas conocidas y son los que se encargan de los fichajes, de convencer a los ex futbolistas o de llevar a cabo los fichajes para que el equipo suba de nivel. Según aseguró Ibai Llanos, todos los futbolistas cobran lo mismo y no son los equipos los que pagan, es la competición la que pone todos los sueldos a los jugadores, que se supone que cobran lo mismo