El regreso de Lucas Pérez devuelve al Deportivo a los tiempos del Superdépor

Cualquier aficionado al fútbol desearía tener como ídolo en su equipo a alguien como Lucas Pérez (A Coruña, 1988). Un jugador nacido en la ciudad, que de niño daba patadas a la pelota en los alrededores del estadio y que a los 34 años y asentado en Primera División pide al Cádiz salir a mitad de temporada para bajar dos categorías, hasta la 1ª RFEF, para jugar en el equipo de su corazón y ayudarlo a subir a Segunda. Y por si ya eso no fuera suficiente, renunciando a muchísimo dinero, cerca de dos millones de euros, y poniendo 500.000 de su bolsillo para pagar la mitad del precio que costaba su salida. «A mí el dinero no me mueve ni me arrepiento de tomar esta decisión. De dinero no hablo, eso no me gusta, porque me siento vacío. Esto no es insólito, lo único que hago es volver a casa y ojalá el Deportivo pueda aprovechar mis últimos años de carrera y que sean buenos», decía el delantero en la rueda de prensa de su presentación. Mientras él hablaba, las gradas de Riazor se llenaban para verlo vestido de blanquiazul en lo que es su tercer regreso y parece que el definitivo. «Me siento feliz por la ilusión que se está generando, yo lo que quiero es devolver al equipo de mi ciudad al fútbol profesional y es el reto más difícil de mi carrera. Quiero que el alboroto se acabe cuanto antes y esa confianza se traslade al equipo para cumplir el objetivo», continuaba el gallego.

Este cuento de hadas, que parece imposible en un mundo tan materialista como el fútbol de élite, empezó en una barbacoa. «Es una historia muy larga, viene de una barbacoa en la que estaba con Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz. Empezó como una broma y el presidente me dijo que si mi ilusión era volver, que me dejaría. Siempre me han querido renovar, pero en Navidad se dio todo. Si algo he aprendido en Cádiz es que su afición quiere al equipo como yo quiero al Deportivo».

La sala de prensa del club gallego se llenó de cámaras y micrófonos como no sucedía desde los tiempos gloriosos del Superdépor de Lendoiro, una presión que él acepta, aunque prefiere que no se exagere la situación. «Lo primero que quiero decir es que yo no soy una estrella, soy Lucas el de Monelos. Quiero ser feliz y jugar en mi casa. Y este no es el equipo de Lucas, es el equipo de la ciudad, de muchos niños, madres, padres... No soy el salvador de nadie, ni porque venga yo o Messi vamos a ascender directamente. Hay que trabajar con humildad», insistía el ex del Rayo Vallecano, Paok, Arsenal, West Ham, Alavés...

El delantero ha hecho un esfuerzo económico para regresar y el Deportivo ha conseguido que una empresa gallega (Greenalia) se convierta en el patrocinador oficial de la vuelta de «O Neno» a su casa. Los coruñeses están a cuatro puntos del líder, el Córdoba, en el Grupo I de la Primera RFEF, el único puesto que concede el ascenso directo a la Liga SmartBank, y han sumado 20 de los últimos 30 puntos. Su técnico, Óscar Cano, celebra la llegada del «7». «Lucas es un regalo y tiene que ser un referente en la segunda vuelta. Viene a ser uno más, aunque no del todo porque marcará diferencias».

Deportivo-Unionistas (19:00)

Lucas Pérez entró ayer en la convocatoria para el partido que este sábado enfrenta al Deportivo contra el Unionistas de Salamanca (19:00). Queda por saber si será titular, pero lo que es seguro es que su estreno va a romper el récord de asistencia en Riazor esta temporada. El primer triunfo del ex del Cádiz significaría que el Dépor encadena por primera vez este curso tres victorias consecutivas.