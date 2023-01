Gareth Bale se retira con 33 años

“Gales, golf, Madrid. En ese orden”, decía la pancarta que exhibió Gareth Bale después de que su selección se clasificara para la Eurocopa 2020. Pero ya sólo le queda el golf después de que el exmadridista haya anunciado su retirada del fútbol de manera inmediata con sólo 33 años.

“Después de haberlo sopesado cuidadosamente, anuncio mi inmediata retirada del fútbol de clubes e internacional”, ha anunciado Bale en un comunicado publicado en su cuenta de Twitter.

“Me siento increíblemente afortunado de haber logrado el sueño de dedicarme al deporte que amo. Me ha dado algunos de los mejores momentos de mi vida. Momentos muy buenos y momentos malos en 17 temporadas que son imposibles de repetir, me depare lo que me depare el futuro”, añadía.

Bale se marcha del fútbol después de haber sido campeón de la MLS con Los Ángeles FC y de haber disputado con Gales el primer Mundial al que accedía su selección desde 1958. Antes de llegar hasta ahí ha disfrutado de una exitosa carrera que lo llevó a ganar cinco Ligas de Campeones y tres ligas españolas con el Real Madrid, además de haber llevado a su selección hasta las semifinales de la Eurocopa de 2016.

“Desde mi primer toque con el Southampton hasta el último con Los Angeles, y todo lo que ha pasado entremedias, ha resultado una carrera que me llena de orgullo y gratitud. Jugar para mi país en 111 ocasiones es un sueño hecho realidad”, dice el galés, que debutó con sólo 16 años en el equipo inglés, que después lo transfirió al Tottenham. Allí llamó la atención del Real Madrid, que pagó 100 millones de euros por su traspaso.