El ‘Pistolero’ está de vuelta: los tres goles espectaculares de Luis Suárez en su debut en Brasil

ayLuis Suárez se mantiene a un gran nivel. Después de abandonar Nacional, el equipo brasileño Gremio apostó fuerte por él en lo que puede ser su última etapa. El delantero anotó tres goles en la final de la Recopa Gaúcha ante São Luiz. El marcador lo inauguró a los cinco minutos de empezar el encuentro, el segundo a los 32′ y el último en el minuto 38.

El 4-1 definitivo acredita el potencia de un Luis Suárez que ya prometió alegrías a su nueva afición: “Siempre me gustaron los desafíos. Venir a un club con tanta historia, a un grande de Brasil, siempre te genera ilusión, y que un equipo venga de la B y quiera pelear con los mejores del fútbol brasileño es un desafío muy lindo, que Gremio vuelva a donde se merece estar, entre los equipos que van a la CONMEBOL Libertadores, estar peleando ahí arriba y creando un buen equipo con un grandísimo entrenador. La liga es muy competitiva, pero no es ninguna excusa, hay que interpretar el juego de los compañeros, lo que quiere el entrenador e ir agarrando cosas de este fútbol donde nunca me tocó jugar, pero con la edad que tengo creo que he ido aprendiendo que vas leyendo esas cosas a medida que pasa el tiempo, y no necesitás tanta adaptación”.

De esta manera, el jugador uruguayo ya se ha convertido en la gran pesadilla de los porteros brasileños. Durante su última etapa en el Atlético de Madrid dejó claro que su olfato goleador no tiene fecha de caducidad. Una primera temporada con 13 tantos en 45 encuentros y una segunda con 21 dianas en 38. Su trayectoria en el FC Barcelona sigue la misma línea: seis temporadas con un pico goleador de 59 tantos en la 2015-16. Sus números más bajos fueron los de la campaña 2019-20 con 21 tantos.