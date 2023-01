Memphis Depay, los goles que pide Simeone

El Barcelona y el Atlético de Madrid han llegado a un principio de acuerdo para el traspaso de Memphis Depay, quien ya no se entrenó en la tarde del miércoles 18 en la Ciudad Deportiva Joan Gamper con permiso del club. Memphis no entró en la convocatoria para el partido del Barça en Ceuta, aunque el propio Xavi parecía desconocer el principio de acuerdo antes del entrenamiento en las instalaciones de Sant Joan Despí. “De Memphis no tengo noticias, pero entiendo que su situación es complicada, porque no tiene minutos. Sigue siendo nuestro jugador y estoy encantado con él. Veremos a ver lo que pasa en las siguientes horas o días. Hablaré con él y, si se quiere ir, buscaremos la mejor solución”, afirmó el técnico.

En el Atlético, Simeone auguró antes de medirse al Levante que “los goles llegarán”. Los rojiblancos han mostrado una inquietante falta de pegada contra el Barcelona y el Almería, con 18 oportunidades y un único tanto; un déficit que intentará subsanar Memphis Depay. El delantero del Barça ha marcado 190 goles en su carrera entre la selección de Países Bajos y sus clubes.

En el principio de acuerdo entre ambos clubes para su traspaso no entra ningún futbolista en la operación. La entidad azulgrana se había interesado por Yannick Carrasco, al que le gustaba la idea de jugar en el equipo de Xavi Hernández, según reconoció su agente, Pini Zahavi, a “Nieuwsblad”.

La previsión es que el traspaso quede completado en las próximas horas con la firma del contrato que lo vinculará previsiblemente por lo que queda de esta temporada y dos más, hasta 2025, y con la oficialidad del acuerdo, que dirigirá a Memphis hasta el conjunto de Diego Simeone para contribuir con sus goles al relanzamiento del Atlético y, sobre todo, a completar el objetivo indispensable de entrar en la “Champions”.

Descartado de la Liga en sólo 17 jornadas, a trece puntos del liderato del Barcelona con un partido más que el conjunto azulgrana, sus aspiraciones en el campeonato se centran en las cuatro primeras posiciones. Ahora está dentro de ellas, en el cuarto puesto, a siete puntos ya del tercero de la Real Sociedad, pero está pendiente del encuentro menos que tiene el Betis (con los mismos 28 puntos de 51 posibles en esta campaña).

Vendido Matheus Cunha al Wolverhampton y cedido Joao Félix al Chelsea, Simeone había perdido dos piezas en su ataque en este mercado de enero. Se había quedado con tres (Antoine Griezmann, Álvaro Morata y Ángel Correa). Ahora dispondrá de Memphis, que aterriza en un equipo irregular, en una crisis latente desde que fue campeón de la Liga.

Necesita reivindicarse el Atlético, pero también el atacante neerlandés, que apenas ha jugado cuatro duelos esta campaña con el Barcelona, tres de ellos de titular, con un gol, a raíz de la lesión en la corva sufrida el pasado septiembre y de la que se recuperó en noviembre, listo para el Mundial 2022 que disputó con Países Bajos. En Qatar 2022 jugó los cinco encuentros de su selección, a las órdenes de Louis Van Gaal.

Entre la duda de cómo será su encaje en el Atlético, por el sacrificio que exige Diego Simeone a los delanteros en tareas defensivas o en la presión, Memphis ha garantizado goles toda su carrera: entre sus cuatro clubes como profesional (PSV Eindhoven, Manchester United, Olympique Lyon y Barcelona) y la selección absoluta de Países Bajos ha batido 190 veces la portería, además de dar 111 asistencias. Entre ambas, son 301 goles.

Cierto es que ha habido altibajos, como, sobre todo, la etapa fallida que sufrió en el Manchester United (entre 2016 y 2017, con 53 duelos disputados, 38 de titular, tan solo siete goles y tres pases decisivos), pero ha anotado goles en cada una de sus paradas como profesional, incluido en el Barcelona, con 14 tantos en 42 choques, 30 de ellos de inicio, antes de tomar un nuevo camino en su carrera hacia el Atlético.

Sobre todo, sus cifras fueron imponentes en el Olympique de Lyon. Cuando su fútbol había caído en una decadencia imprevisible en el United, Memphis resurgió en el club francés de una manera poderosa, como la estrella indudable del equipo, capaz de anotar 76 goles en sus 178 encuentros y dar otros 52. Una contribución de 128 goles, según las estadísticas de “Be Soccer”. En el PSV ya dio muestras: 50 dianas y 21 asistencias en 124 choques.

También en la selección neerlandesa, con la que promedia un gol cada dos encuentros: 86 duelos, 70 como titular, y 43 dianas. Ha dado otros 29 a sus compañeros, dentro de la trascendencia que tiene en el conjunto ‘oranje’; la misma que esperan el Atlético y Simeone, a la espera de los goles de Depay para rearmarse en esta temporada, con la plantilla pendiente aún este mes de enero de si sale o no el central Felipe Monteiro.