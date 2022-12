Vuelve el “vía crucis” de Isco: un equipo ya ha dicho que no a su fichaje

Zozobra, pesadilla, misterio... Las palabras que el pasao verano parecían definir el futuro de Isco Alarcón vuelven a estar en su vocabulario. El centrocampista de 30 años se despedía del Real Madrid el pasado 30 de junio pero el escándaloso salario que exigía su representante Jorge Mendes dieron al traste con todas y cada una de las ofertas. Isco cobraba 8 millones en el Real Madrid y pedía cinco.

Finalmente Isco aceptaba un salario a la baja de poco más de un millón neto, que podría llegar hasta los 2′5 si se cumplían una serie de variables. En total, el malagueño percibiría cinco millones si hubiera cumplido los dos años de contrato que firmó en agosto con el Sevilla pero no ha sido así.

El enganchón con Monchi

El Sevilla anunció de manera sorpresiva el fichaje del malagueño, que era una obsesión de Julen Lopetegui desde que tuvo conocimiento de que estaba libre. El otrora entrenador sevillista mantuvo varias reuniones con Monchi para pedirle que apostara por Isco. Monchi accedió. Pero los malos resultados propiciaron la salida del entrenador vasco e Isco se quedó desprotegido en un club que en realidad nunca deseo su llegada. Su pobre rendimiento sobre el céped y un agarrón que pudo llegar más allá de lo verbal entre el propio Monchi e Isco le dieron la puntilla. Después de eso, el futbolista no volvió a entrenar con el grupo, alegando molestias en los tobillos. El paso de Isco por Sevilla se resume en dos asistencias en Liga y un gol en Champions.

Ahora, tras la ruptura de su contrato con el club hispalense, el malagueño regresa a su particular via crucis y no parece que lo vaya a tener fácil. De momento, ya se ha encontrado con un “no” rotundo encima de la mesa.

Primer rechazo

Según informa El Nacional, el jugador español llamó a Arteta para preguntarle si habías sitio para él en el Arsenal. El técnico de los gunners le dio un no por respuesta y le comunicó que no habría ninguna posibilidad para que jugara en su equipo. Isco tendrá que seguir buscando algún club donde poder jugar lo que resta de temporada después de que el conjunto inglés sea el primero en rechazarle. El rendimiento de las últimas temporadas no es una buena carta de presentación para el jugador.

Isco seguirá llamando a la puerta de Lopetegui para recalar en el Wolverhampton Wanderers aunque desde Inglaterra no lo ven factible de momento. De hecho desde The Sun apuntan a que sería el Tottenham el candidato inglés que ahora estaría pendiente de la situación del centrocampista y no descartarían acometer su fichaje si las cifras fueran asequibles.

Las otras opciones serían acabar en el Betis que ya se mostró interesado en su fichaje o cambiar totalmente de aires y buscar acomodo en la MSL. El malagueño ha vuelto a la casilla de salida.