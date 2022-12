Isco: de fichaje estrella del Sevilla FC a salida forzosa en cuatro meses

Isco Alarcón llegó al Sevilla FC por petición expresa de Lopetegui. Monchi accedió. La salida del entrenador vasco dejó a Isco sin parapetos de cara al club, dado su rendimiento con escasos minutos de liderazgo real y buen juego, en la tónica general del equipo esta temporada. Recientemente trascendió un agarrón que pudo llegar más allá de lo verbal entre el propio Monchi e Isco. Después de eso, el futbolista no volvió a entrenar con el grupo, alegando molestias indeterminadas en los tobillos. El propio Sampaoli reveló, en relación a la Copa del Rey, que no ha podido contar con el centrocampista malagueño porque no ha formado parte del grupo, dejando caer que por decisión del propio futbolista. Así las cosas, el acuerdo para la salida de Isco, según diversas fuentes, es inminente.

Isco apenas ha durado cuatro meses y medio en el Sevilla y no se comerá ni el turrón. Isco, con 30 años, ha jugado 19 partidos en 135 días, después de varios años haciendo bulto en el Real Madrid tras varios años rutilantes. Lejos queda el debate sobre la alineación de Isco o James, hoy los dos en el ocaso futbolístico.

Ha sonado Lopetegui y su Wolverhampton como posible destino del jugador de Arroyo de la Miel. No obstante, la exigencia física del fútbol inglés no invita a ver a Isco en las islas. El jugador llegó a Sevilla con gran expectación y miles de aficionados en las gradas acudieron a su presentación.

Además de la salida de Isco, el Sevilla, que pelea esta temporada por salvar la categoría, trabaja en liberar otras fichas y suenan como descartes los tres campeones del mundo con Argentina -Papu, Acuña y Montiel- o el delantero danés Dolberg.

El paso de Isco por Sevilla se resume en dos asistencias en Liga y un gol de bella factura en Champions.