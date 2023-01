El plan de Gareth Bale para triunfar en el mundo del golf

Gareth Bale colgó las botas a finales de 2022 y muchos aficionados ya se esperaban que anunciase su deseo de jugar al golf. En efecto, así fue. “¡Encantado de anunciar que voy a participar en el AT&T Pebble Beach Pro-Am a principios del próximo mes!”, anunció el galés en sus redes sociales.

El California del PGA Tour empezará el próximo lunes, 30 de enero, y finalizará el 5 de febrero. Esto significa el debut del exmadridista en este nuevo deporte. Este campeonato cuenta con un apartado de ‘celebrities’, donde también estarán Aaron Rodgers o Alex Smith y actores como Bill Murray o Alfonso Ribeiro (Carlton Banks) en El Príncipe de Bel-Air.

“Él piensa primero en la selección de Gales, luego en el golf y luego, en el Madrid. No he hablado con él, pero es lo que me transmite. Nunca sabes si puedes contar con él, si está motivado o no, si está lesionado o no... pero ya verás como mejorará cuando se acerquen las selecciones”, llegó a decir Pedja Mijatovic en la Cadena SER.

“El golf es un deporte increíble y siempre he tenido la ambición de espolear a más personas a practicarlo. Este es un movimiento realmente emocionante por parte de The R&A y me honra poder jugar un papel en su esfuerzo para inspirar a personas de todas las edades a probarlo”, llegó a decir Bale en un evento.

Se estima que su fortuna alcanza los 145 millones de euros, además de tener grandes propiedades y un parque automovilístico imponente que incluye entre otros un Bentley Continental GT (alrededor de 300.000 euros), un Lamborghini Huracán (200.000-230.000 euros), un Mercedes SLS AMG (entre 200.000 y 280.000 euros) y un Ferrari GTC4 Lusso (302.000 euros).