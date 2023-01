La millonaria fortuna que ha conseguido Gareth Bale durante su carrera como futbolista

Gareth Bale anunció el lunes 9 que colgaba las botas mediante un comunicado en sus redes sociales. A sus 33 años, el galés se despide del fútbol tras disputar el Mundial de Qatar. Sus etapas en el Southampton, Tottenham, Real Madrid o Los Ángeles le han supuesto unos ingresos muy elevados. El ex atacante llegó a ser uno de los fichajes más caros de la historia gracias a los 100 millones de euros que pagó el Real Madrid. Su salario inicial fue de 11 millones de euros netos al año más un plus de dos millones por objetivos.

Desde 2016, el Real Madrid le sube el sueldo a los 31,8 brutos, unos 22 netos. De esta manera, se convierte en uno de los jugadores mejores pagados del mundo, tal y como indica Salary Sport. Se estima que su fortuna alcanza los 145 millones de euros, además de tener grandes propiedades y un parque automovilístico imponente que incluye entre otros un Bentley Continental GT (alrededor de 300.000 euros), un Lamborghini Huracán (200.000-230.000 euros), un Mercedes SLS AMG (entre 200.000 y 280.000 euros) y un Ferrari GTC4 Lusso (302.000 euros).

Respecto a viviendas, el ex jugador del Real Madrid tiene una mansión campestre en los valles de Gales, la cual está valorada en 4,6 millones de euros y que cuenta con un pequeño campo de golf en el que existe la réplica de tres hoyos míticos, el 17 del TPC Sawgrass, el 11 del Augusta National y el Postahe Stamp del club Royal Troon. Más allá de esto, Bale también tiene una faceta como empresario. Ha sabido invertir sus ganancias en otros negocios distintos al fútbol, como el Eleven’s Bar & Grill. Este bar está situado en su localidad natal de Cardiff (Gales) y es uno de los sitios de referencia en la ciudad.

“Después de haberlo sopesado cuidadosamente, anuncio mi inmediata retirada del fútbol de clubes e internacional. Me siento increíblemente afortunado de haber logrado el sueño de dedicarme al deporte que amo. Me ha dado algunos de los mejores momentos de mi vida. Momentos muy buenos y momentos malos en 17 temporadas que son imposibles de repetir, me depare lo que me depare el futuro”, zanjó en su cuenta de Twitter el ex jugador del Real Madrid.