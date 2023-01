La cariñosa despedida de Ancelotti a Bale

Gareth Bale anuncio el pasado lunes su adiós del fútbol. Muchos ex jugador quisieron despedir públicamente al futbolista, pero en especial destacó el cariñoso mensaje que le envió Carlo Ancelotti. El italiano subió una fotografía de la mítica carrera ante Marc Bartra en la Copa del Rey que terminó 2-1 para los blancos y lo definió como “Inolvidable”. Aparte de este valioso gol, Bale también anotó el tanto que daba la vuelta al marcador en la final de la Champions ante Atlético disputada en Lisboa (4-1).

La segunda temporada de Bale fue complicada debido a las lesiones musculares que le dificultan un día a día normal. Sin embargo, logra marcar 15 goles. En la 2016-17 empieza un ‘divorcio’ con Zidane y empieza a jugar menos. A partir de ahí, se le cuestiona por algunos asuntos extradeportivos. Posiblemente, ese haya sido uno de los peores momentos que vivió en su laureada carrera como profesional. El Tottenham fue el refugio para un hasta luego del conjunto blanco. Pese a que hizo buenos partidos, el club inglés no volvió a solicitar otra posible cesión.

“Después de haberlo sopesado cuidadosamente, anuncio mi inmediata retirada del fútbol de clubes e internacional. Me siento increíblemente afortunado de haber logrado el sueño de dedicarme al deporte que amo. Me ha dado algunos de los mejores momentos de mi vida. Momentos muy buenos y momentos malos en 17 temporadas que son imposibles de repetir, me depare lo que me depare el futuro”, afirmó el gales en redes sociales.

Pese a que existían muchos rumores sobre una posible mala relación entre Ancelotti y Bale, lo cierto es quee sta despedida zanja cualquier tipo de dudas.