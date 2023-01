Los récords de Mbappé que ‘amenazan’ a Haaland

Mbappé lo tiene todo para marcar una época dorada, tal y como ya hicieron Cristiano y Messi. El atacante registra 25 goles y seis asistencias en 24 partidos disputado en la actual campaña. Su objetivo es superar a Haaland. El noruego lidera la tabla con 31 dianas y tres asistencias en 26 encuentros. El francés llega totalemnte lanzado a esta carrera individual entre ambos. El galo ha sido el primer jugador en la historia del PSG en hacer cinco tantos en un partido. De momento, ya es el cuarto máximo anotador de la historia del club. Los 200 tantos de Cavani pueden ser superados próximamente por Kylian, quien tiene 196.

El hecho se asumir la responsabilidad de ser el segundo capitán es otro de los motivos que ratifican que desde el PSG quieren que se quede. Muchos han sido los rumores sobre una hipotética salida incluso en invierno, pero el propio futbolista lo desmintió de manera pública. Ahora falta por comprobar si este acuerdo que tienen ambas partes hasta 2024 (más otro año opcional) llegará a cumplirse.

Por otra parte, Mbappé fue tajante en sus declaraciones: “Como ya he dicho, mi club no es responsable de este fracaso en la selección. Así que intenté volver con la energía más positiva posible. Hoy he intentado dar un impulso a mi equipo para volver con una victoria y continuar nuestra temporada, en la que estamos invictos. Fue un paréntesis del Mundial, es la selección, el club, no tiene nada que ver. Sigo decidido a traer todos los trofeos a la capital”. La ambición del atacante es uno de los grandes secreto para seguir superándose día a día. Asesorado por sus padres, Kylian ha conseguido el sueño que siempre tuvo: ganar un Mundial con su país.