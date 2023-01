El inesperado equipo que quiere fichar a Isco

Isco sigue siendo jugador de fútbol, lo que sucede es que no tiene equipo de fútbol en el que jugar. Después de irse sin minutos del Real Madrid, llegó a un Sevilla de Lopetegui en decadencia. Echaron al entrenador primero y después el futbolista pactó su salida del club. Ahora Isco apenas aparece en los medios. Sólo en rumores disparatados, como que iba a jugar en la Kings League o porque los machistas de la red se meten con Sara Sálamo, actriz y pareja del jugador.

Pero lleva tiempo lejos de un balón y no se sabe muy bien cuál va a ser su futuro. En España, en la élite, su mercado se ha reducido mucho, pero en el extranjero aún podría tener oportunidades. Sin embargo, nada se lleva a cabo, pasan los días, se va a cerrar el mercado de invierno e Isco sigue sin ponerse una camiseta de un equipo profesional.

El equipo que quiere fichar a Isco

El último rumor le sitúa en Alemania, en la capital, en el Unión de Berlín, donde se le espera con ansia y también, con un poco de cachondeo.

“Que los unionistas planean algo que nadie en la Bundesliga espera, eso circula por ahí”, dijo Florian Plettenberg, reportero de Sky y experto en fichajes. Según el periodista, el rumor ha ido creciendo en Alemania de tal modo que “los jugadores han hecho bromas en los entrenamientos”, explicó Plettenberg, así que cuando estaban jugando un partidillo o en medio de un ejercicio, se ponían a cantar: “Isco, Isco, Isco”. Lo que no aclara el periodista es si ese rumor ha ido a más y si el Unión Berlín ha dado algún paso hacia el futbolista o su representante. No está claro que pueda llevarse a cabo el fichaje y hace menos de dos meses, una cosa así hubiese sonado disparatado, pero ahora Isco ha bajado varios niveles y si quiere seguir siendo futbolista, no está para ir descartando ofertas ni rumores.

Cuando se le acabó el contrato en el Real Madrid se marchó al Sevilla y no le importó bajarse drásticamente el sueldo. Ahora tampoco está en condiciones de pedir un salario excesivo y la ventaja de su fichaje es que no hay que pagar un traspaso a nadie porque Isco llegaría libre al club que quiera contar con él.. ¿Es esta la oportunidad para que la Unión fiche al ansiado diez? “Por desgracia, es muy probable que el Union no lo haga”, aseguraba el periodista de Sky y experto en fichajes Marc Behrenbeck.

Pero no está prohibido soñar y si no le sale otra cosa, Isco podria acabar jugando en el equipo alemán. Pero según los rumores aún maneja alguna opción buena con la que intentar seguir siendo un futbolista de renombre con un equipo aún de elite, la Juve. “Ahora vuelven a estar en conversaciones”, sabe Behrenbeck, pero no se puede llevar a cabo porque, “la Juve tiene que vender primero”.