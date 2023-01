La llamativa respuesta de Luis de la Fuente sobre el futuro de Sergio Ramos en la selección

Como hay nuevo seleccionador en España, Luis de la Fuente, algunos futbolistas sueñan con llegar o con volver a la selección española. Por ejemplo, Sergio Ramos. De eso, y de más cosas, ha hablado De la Fuente con Pablo Motos en El Hormiguero.

“Pensaba que iba a continuar Luis Enrique”, ha dicho sobre su llegada. Ahora el asturiano suena para entrenar a Brasil. “Recibí una llamada de Rubiales diciéndome si quería ser el nuevo entrenador y no lo dudé. No pensaba que se iba a tomar esta decisión tan rápido, pensaba que Luis Enrique iba a seguir. Con Luis Enrique tengo una muy buena relación. Aprovecho para agradecerle todo su trabajazo en la selección. Hemos tenido momentos para contarnos también cosas más íntimas. Ha dejado una base muy buena, conozco a los futbolistas y vamos a por todas”, ha confesado. Y ha analizado cómo fue el papel de España en el Mundial. “Competir en un Mundial es muy difícil. No me gusta nada la palabra ‘fracaso’. No se fracasa cuando te dejas la vida en ello. El otro también tiene derecho a ganar. Estás jugando con otros tan buenos como nosotros. ¿Qué falló? Los pequeños detalles son definitivos. No estuvimos finos en algunos detalles como las finalizaciones”, ha contado.

¿Qué falló en Catar?, este es el análisis de Luis de la Fuente #DeLaFuenteEH pic.twitter.com/a3zlYKb8mg — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 31, 2023

Ha hablado un poco sus planes: “Para mí la palabra clave es ‘equipo. Estamos para sumar, no para restar. Un mal día en una competición te manda para casa. No tenemos muchas jornadas, no tenemos tiempo para tener dudas. Quiero 25 gladiadores, 25 espartanos que estén conmigo a muerte.. Debemos tirar todos en la misma dirección”. Y para eso, se fía de los futbolistas: “Mi idea de juego es fundamentalmente sacar lo mejor de los futbolistas. Que se sientan cómodos. Hablaba de aportar regristros nuevos. El fútbol va evolucionando y vamos a intentarlo para tener planes previstos para cuando no funcione uno”, ha continuado.

La respuesta sobre qué va a pasar con Sergio Ramos y la selección

También ha hablado de Sergio Ramos, pareja de Pilar Rubio, colaboradora de El Hormiguero: “¿Está por ahí Pilar Rubio?”, ha preguntado con humor en su respuesta. “Sergio Ramos, como otros veteranos ilustres tiene posibilidades de venir. Pero esto es un proceso complejo. En una primera idea tanto Sergio como Aspas tienen posibilidades de venir. Pero hay muchos aspectos para tener en cuenta”.

Todos tienen las puertas abiertas: “No miro el carnet de identidad ni por arriba ni por abajo”, ha continuado en El Hormiguero. “Vamos buscando muy buenos futbolistas en España, no es difícil seleccionarlos. Quiero que estén convencidos para salir al campo a jugar y a ganar. Busco equilibrio entre jugadores veteranos y expertos y jóvenes talentosos. Habrá gente madura, ahora no tengo techo de edad como en la sub-21″.