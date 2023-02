Así es el limpiador de alfombras que ha fichado el Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid sorprendió en el último día de fichajes con la contratación de Doherty. El lateral tiene el objetivo de triunfar en España y también guarda una historia cuanto menos curiosa. “Tenía una empresa de tapicería y limpieza de alfombras. Estuve un par de años trabajando con él, de los 16 a los 18, y eso me ayudó a madurar. También me ayudó a darme cuenta de lo que no quería hacer. Era un trabajo realmente duro”, recordó en una entrevista hace semanas. Matt Doherty es un futbolista muy competitivo, con mucho recorrido, rematador, con precisión en la salida del balón y llegada por la banda diestra, tal y como ha demostrado en su paso por el Tottenham, titular en cinco de los ocho duelos más recientes de su equipo desde la vuelta a la acción tras el Mundial de Qatar 2022 y en 10 de los últimos 19 duelos de su conjunto, tras un inicio en el que fue relegado a la suplencia.

❝Estoy muy ilusionado. Cuando surge una oportunidad así es extremadamente complicada rechazarla❞.



Pero en 2010 todo cambió tras una llamada del Wolverhampton: “Era una oportunidad que no podía dejar escapar. No había nada que se pudiera interponer en mi camino”. Su debut en Premier Debutó en Premier en 2011, con 19 años, a las órdenes de Mick McCarthy. Se marchó cedido a Hibernian (2011-12) y Bury (2012-13), descendió con los ‘Lobos’ hasta League One (1ª RFEF) y tuvo una participación clave -marcó cuatro goles y repartió cinco asistencias en 45 partidos- para regresar a la élite tras seis años de ausencia.

Después de 302 partidos, 28 goles y 42 asistencias, se incorporó al Tottenham a cambio de 16,8 millones de euros. “Llegó por 80.000 libras esterlinas en 2010 y se ha convertido en uno de los mejores laterales de la Premier”, decían en la prensa británica.