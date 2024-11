Un aficionado llevó el cráneo de su abuelo a la final de la Copa Sudamericana

El pasado sábado se disputó a las 21:00 horas la final de la Copa Sudamericana entre Racing Club de Avellaneda (Argentina) y Cruzeiro de Belo Horizonte (Brasil) en el Estadio General Pablo Rojas de Asunción, Paraguay. La previa del encuentro quedó enmarcada por las mareas de hinchas que acudieron al lugar para presenciar lo que terminó convirtiéndose en un hecho histórico: la consagración de Racing después de 36 años de sequía internacional.

Sin embargo, un suceso particular quedó registrado ante las cámaras en la previa del partido. Un hincha de La Academia, sorprendió a todos al mostrar que entre sus pertenencias llevaba el cráneo de su abuelo, quien en vida era un ferviente aficionado de Racing. "Es mi abuelo, Valentín Aguilera", inició diciendo el hombre, después de que un periodista le indagara por el particular objeto que aferraba entre sus manos.

Luego, el reportero le preguntó la razón por la que guardaba eso, a lo que el aficionado respondió: "Porque es mi amor. Racing es mi amor y él es mi amor también". Sin embargo, se le notó nervioso cuando le cuestionaron sobre cómo hizo para entrar al estadio el cráneo: "Lo pasé querido, lo pasé con fe, con el amor de Racing, así podría entrar solo a la cancha", indicó. Al final, comentó que llevaba la calavera a todas partes y luego la besó.

El hincha fue reconocido después como Gabriel Aranda y, según cuentan medios locales, desde hace unos años tomó la decisión de desenterrar el esqueleto de su familiar para llevarlo a todos los partidos del club argentino. La profanación, al parecer, la realizó en 2019, cuando Racing fue campeón de la Superliga Argentina y desde entonces lo considera como una cábala.

Las críticas no han dejado de caer sobre este incidente. Para muchos es macabro y para otros es un tema que no tiene mayor trascendencia, sin embargo, esto demuestra que el fútbol en Buenos Aires no solo es un deporte, es una forma de vida o, en este caso, de muerte.

La final de la Copa Sudamericana

A este partido llegaron los dos mejores equipos de la competición, Racing y Cruzeiro, no solo por los resultados sino por el buen nivel futbolístico que demostraron desde el comienzo de la competición. Al final, el equipo argentino terminó quedándose con la victoria 3-1, con los goles del uruguayo Gastón Martirena, el argentino Adrián Martínez y el colombiano Roger Martínez.

De esta forma, La Academia sumó un nuevo título a su extenso palmarés y alcanzó el séptimo trofeo internacional reconocido de su historia, luego de la Copa de Honor Cousenier (1913), los campeonatos rioplatenses Copa Aldao (1917 y 1918), la Copa Libertadores (1967), la Copa Intercontinental (1967) y, el último, la Supercopa (1988) ganada también a Cruzeiro con Gustavo Costas como jugador (actual entrenador).