Alemania y Suecia eliminan a Dinamarca y Polonia y se jugarán el liderato del grupo

Las selecciones de Alemania y Suecia certificaron este martes su pase a los cuartos de final de la Eurocopa Femenina que se está disputando en Suiza después de ganar respectivamente a Dinamarca (2-1) y Polonia (0-3), por lo que se jugarán en su duelo directo de la última jornada el primer puesto del Grupo C. En el primer duelo del día, que dejó el récord de espectadores (34.165) en un partido del torneo continental sin estar presente el anfitrión, el combinado alemán, ocho veces campeón, tuvo que trabajar para deshacerse de una Dinamarca que fue por delante en el marcador y que al final no pudo contener a su rival por un error un tanto infantil y una jugada de mala fortuna. Alemania fue superior en el global del partido y gozó de las mejores ocasiones.

Dominó de inicio, pero, como en el estreno ante Polonia, le costó encontrar el camino al gol, y cuando lo encontró por medio de Klara Bühl, el VAR lo anuló por un fuera de juego posicional de Sjoeke Nüsken. El videoarbitraje también anularía un penalti inicialmente señalado por la colegiada por mano de una defensa danesa, al comprobar que estaba fuera del área. En ese momento, Dinamarca había sorprendido y dominaba el marcador gracias a un disparo de Amalie Vangsgaard antes de la media hora.

Las alemanas apretaron en busca del empate, y aunque se fueron al descanso por detrás en el marcador, en la reanudación encontraron pronto premio con el VAR ahora siendo beneficioso para determinar como penalti un contacto un tanto evitable de Katrine Veje sobre Linda Dallmann. Nüsken no perdonó desde los once metros el 1-1. Dinamarca no logró zafarse del acoso de su rival y se vio por detrás en el marcador poco después, en una jugada iniciada con infortunio cuando un despeje de Emma Faerge impacto violentamente en Emma Snerle y el rebote pilló a la defensa mal colocada. Alemania no lo perdonó y Leah Schüller firmó la remontada. A partir de ahí, a las danesas le faltaron argumentos para crear buenas ocasiones que fueron de nuevo mejores en el bando germano. Posteriormente, Suecia se unió a Alemania como equipo de cuartos de final tras ganar con mucha autoridad por 0-3 a la debutante Polonia en un encuentro que prácticamente sólo tuvo un color y que provocará que suecas y alemanas se jueguen el primer puesto del Grupo C en su cruce directo del sábado.

El combinado escandinavo dominó el choque desde el pitido inicial y tuvo las mejores ocasiones para abrir el marcador, con el larguero evitándolo por dos veces. Al final, Stina Blackstenius encontró premio a su insistencia haciendo el 0-1 antes de la media hora. Suecia no pudo ampliar su ventaja hasta el descanso y tras este, aprovechó que Polonia se abrió en busca del empate para no despedirse de su primera Eurocopa. Sin embargo, Kosovare Asllani acabó pronto con sus sueños culminando con un cabezazo una gran jugada por banda y a partir de ahí las suecas pudieron agrandar más la 'herida', aunque sólo marcaron una vez más, en la recta final, por medio de Lina Hurtig, mientras que el larguero evitó que las polacas marcasen su histórico primer gol en una Eurocopa.