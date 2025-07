Ilia Topuria apunta a Paddy Pimblett como el siguiente rival: "Es una de las peleas más fáciles"

La ambición de Ilia Topuria no tiene fin. Comenzó siendo un peleador desconocido, y ha acabado siendo uno de los más importantes dentro de las artes marciales mixtas. El hispano-georgiano ha logrado recientemente el cinturón del peso ligero, y aunque se va a tomar unas merecidas vacaciones, su mirada ya está puesta en lo siguiente.

Y es que el futuro de Ilia es enigmático en estos momentos, puesto que es difícil saber cuál será el siguiente paso de 'El Matador'. Varios son los rivales que se han ofrecido para pelear con el hispano-georgiano, pero de momento ni la UFC ni Topuria han movido ficha.

Según ha comentado el propio campeón, una opción sería regresar antes de que finalice el año, lo que aceleraría las negociaciones para saber quién será el próximo contendiente al título y el primer reto en la defensa del cinturón para Topuria.

No obstante, aunque no hay nada confirmado, Paddy Pimblett se ha posicionado como el favorito para enfrentar a Ilia después de su subida al octógono el día del combate entre el hispano-georgiano y Charles Oliveira. Y no solo eso. El propio Topuria quiere al inglés en su próximo combate, tal y como lo ha confirmado él mismo.

Paddy Pimblett, el preferido por Ilia

La rivalidad entre ambos luchadores es una realidad. Sin duda, un combate entre Pimblett y Topuria generaría mucho interés entre los fanáticos a las MMA y, sobre todo, mucho dinero para la compañía. Por ello, no sería de extrañar que la UFC acabara cerrando este combate.

Además, Ilia Topuria quiere que Paddy sea el siguiente. Así lo confirmó en la rueda de prensa del pasado viernes, asegurando que, si fuera por él, el de Liverpool sería el siguiente. "Paddy sería el siguiente, por eso lo subí -al octógono-, fui inteligente, es de los más fáciles. Yo pelearía ya con él, Paddy esta en problemas porque estoy flexible", declaraba 'El Matador'.

"El combate más fácil"

Ilia quiere al inglés en su próximo reto, y asegura que es de los rivales más fáciles. Y aunque en la UFC no hay nada sencillo, y todo puede ocurrir, lo cierto es que para muchos Topuria es muy superior a Pimblett.

Lo que se ha podido ver de ambos peleadores dentro de la jaula muestra cuáles son las expectativas para el combate entre ambos, y si se acude a los números, Topuria sería muy favorito para alzarse con la victoria.

La UFC no lo tiene claro

A pesar de que todo parece indicar que Pimblett tiene serias papeletas para ser el próximo, parece que la UFC no lo tiene claro. Y es que el inglés subió al octógono para hacer una especie de 'careo' con el hispano-georgiano en lo que parecía una preludio de un posible combate en el futuro.

Sin embargo, el presidente de la UFC no estaba muy de acuerdo con que Pimblett hubiera subido a la jaula. Según Dana White, eso no tendría que haber ocurrido, por lo que las muestras son de que la compañía podría estar pensando en otros planes.

"No sé quién demonios dejó entrar a Paddy. Eso nunca debió pasar", aseguraba el presidente.

Topuria descarta a Arman Tsarukyan

Ante los mensajes de Tsarukyan en redes, el hispano-georgiano ha querido responder al armenio. Durante la presentación de su nueva bebida hidratante, Ilia dejó claro que la UFC le mantendrá al margen tras caerse de su pelea contra Islam Makhachev.

"Él me está diciendo que no pelee con él, porque él no está en su prime. En su último combate ni siquiera se presentó. Arman no sabe qué hacer para limpiar su cagada. Él cree que por estar hablando se le va a dar la oportunidad, pero la realidad es que no. Va a estar en el congelador un buen ratito".