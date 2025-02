Ancelotti confirma lo de Fede Valverde: no jugará ante el Betis

Carlo Ancelotti ha confirmado que Valverde no podrá jugar ante el Betis, tal y como se podía intuir al no verlo entrenar con sus compañeros en la previa del partido en el Villamarín. "No está lesionado ni es un descanso programado, ha tenido una pequeña molestia, le ha costado un poco más recuperar, pero nada más que eso. Un pequeño problema, no va a estar disponible ante el Betis, pero sí en el próximo partido", decía el técnico italiano, que sí espera tenerlo en la ida de octavos de la Champions ante el Atlético el próximo martes.

El próximo rival, el Betis

"Llegamos en buena dinámica, igual que el rival, que está bien trabajado y tiene calidad, siempre es un partido complicado y lo va a ser mañana, porque hay mucho en juego para ellos y para nosotros también".

Asencio y los insultos

"El jugador está bien, ha recuperado, estaba afectado, es normal, por lo que ha pasado. Dos días después está listo para jugar. Es algo que no tiene que pasar, el protocolo está bien aplicado por parte del árbitro el otro día".

Bellingham y Antony

"Yo hablo de lo que le ha pasado a Bellingham, que me parece una injusticia. De lo de Antony no tengo que hablar, eso no me toca, me toca que mi jugador no puede jugar".

Vinicius, capitán

"Los capitanes son los elegidos, le ha tocado a Vini, lo ha hecho muy bien, tomando la responsabilidad. Ha sido un capitán de verdad y todo el mundo lo ha apreciado".

Raúl Asencio, fuera de casa

"Yo lo pongo en el once cuando creo que tiene que estar, no pensamos nada más que eso. Lo otro no puede pasar y punto. Los insultos no tienen que suceder".

Dos partidos clave, Betis y Atlético

"No pensamos en el partido del martes. Mañana vamos a poner el mejor equipo posible, porque son unos puntos vitales para la Liga, no vamos a pensar en lo que puede pasar el martes".

Los sustitutos de Ceballos

"Hay quien se olvida que Camavinga ha jugado la final de Champions al lado de Kroos hace poco y puede hacer este papel de pivote. Está perfectamente listo para reemplazarlo, también Modric, Valverde, Tchouameni. Ha sido una pena porque ha aportado mucho al equipo, con calidad y compromiso. Pero como siempre, lo vamos a reemplazar bien.

Asencio como lateral derecho

Tiene la calidad para jugar ahí, (Asencio). Son características distintas a las de Valverde, y cuando tienes un extremo como Rodrygo no hace falta un lateral que empuje mucho. Raúl es muy bueno a nivel defensivo tanto de central como de lateral.

Modric

Tengo que ser un poco amable. Luka Modric puede jugar, es de los pocos que no ha tenido lesiones esta temporada. Está muy bien a nivel físico, en una condición física muy buena, no veo por qué no puede jugar dos partidos seguidos. Los datos son de un jugador que está bien preparado.

Mbappé vuelve

La muela ha desaparecido, el resto no, está bien. Se siente listo para jugar y con ganas de participar.

Bajas en el centro del campo

Tengo optimismo, porque la dinámica del equipo es buena, lo hemos hecho bien rotando y metiendo piernas frescas. Me preocupa más la fuerza del rival, que tiene calidad, que lucha y es un partido en el que todo puede pasar, aunque tengo confianza en mi equipo por lo que ha hecho en los dos últimos encuentros.

Vinicius está trabajando más

Está ayudando mucho al equipo, ahora los delanteros trabajan mucho y es un equipo más sólido en este sentido. Pero no creo que lo vea jugar algún día de mediocentro.

Hemos hablado de este asunto muchas veces (compromiso defensivo), no sólo con él, con todo el equipo. El chip ha cambiado de manera evidente en los últimos partidos, creo que desde el partido contra el Atlético. La mejoría a nivel defensivo ha sido evidente.