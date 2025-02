Ancelotti: "Han pasado cosas en estos últimos tres partidos que no deberían pasar"

El saldo del Real Madrid desde que hizo pública la carta de protesta contra el funcionamiento del CTA y el sistema arbitral es de un expulsado y dos penaltis en contra, uno de Tchouameni frente al Atlético y otro de Camavinga ante Osasuna. "Han pasado cosas en estos últimos tres partidos que han visto todos y no quiero añadir más porque quiero estar en el banquillo el próximo partido y no quiero entrar", decía Ancelotti muy enfadado y extendiendo su queja también a la roja que le perdonaron a Carlos Romero por su dura entrada a Mbappé en Cornellá. "Lo han visto todos lo que ha pasado en estos tres partidos. El VAR ha revisado situaciones en nuestra área y no lo ha hecho en la contraria. Ha habido dos o tres situaciones que en nuestra opinión se debían revisar y no se ha hecho", continuaba quejándose de la primera parte del choque ante Osasuna, cuando el Real Madrid pidió hasta tres posibles penaltis, uno bastante claro sobre Vinicius de Moncayola y también unas manos de Juan Cruz. Se desesperaba Ancelotti en el banquillo y por eso vio la amarilla. "Creo que hay un problema, en el sentido de que en los últimos tres partidos ha pasado algo que no tenía que pasar. Lo que podemos hacer es seguir luchando, peleando, jugando bien, como hoy y es lo que intentaremos hacer el próximo miércoles y en la Liga igual. El miércoles tenemos un partido de Champions y ojalá salga todo bien", añadía convencido de que el VAR no había sido justo con su equipo. "Me ha amonestado porque le decía que había una mano en el área y que para mí tenían que revisar en el VAR, pero lo han encendido un poco más tarde, me parece", cerraba.

El italiano también entró a valorar la expulsión de Bellingham y se molestó cuando le preguntaron si debería hablar con su futbolista, porque ya le pasó algo parecido al temporada pasada ante el Valencia. "No tengo que hablar con Bellingham tengo que hablar con el árbitro. Jude le ha hecho una protesta y le ha dicho 'no me jodas' y ya está. La tarjeta roja viene del nerviosismo del árbitro. ¿Qué voy a hablar con Bellingham? Hoy no ha hecho nada para ser expulsado, el árbitro se ha equivocado en la traducción y nada más", comentaba sobre esa acción de la roja directa de Martínez Munuera. "No ha entendido bien el inglés. No le ha dicho fuck you (jódete), le ha dicho fuck off (no me jodas), que no es algo ofensivo", insistía Ancelotti.