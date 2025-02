Las árbitras acosadas pasaron tal pánico que incluso desconfiaron de la Policía cuando llegó

Las árbitras acosadas el pasado fin de semana durante un partido de segunda regional en Gran Canaria estaban tan impactadas por el episodio que habían vivido y tenían "tanto miedo", que incluso desconfiaban de abrir la puerta del vestuario donde se habían refugiado cuando llegó la Policía.

En el incidente medió para proteger a las colegiadas e intentar calmar los ánimos de los jugadores del Teldecosta el entrenador del equipo visitante, el CD Arena Futboltec, Basilio Medina, que ha relatado a Efe como ocurrió todo.

El partido, del grupo 2 de la Segunda Regional masculina de Gran Canaria, se jugaba el viernes pasado en el campo de fútbol de El Goro, en el municipio de Telde. En el minuto 77, con 0-2 a favor del equipo de Medina, la colegiada principal decidió parar el juego tras propinar un jugador del Teldecosta una patada en plancha en el pecho a un rival, detalla el entrenador visitante. "La colegiada intenta sacar tarjeta roja, pero justo se vira a su derecha y observa que hay una trifulca a su lado entre jugadores del Teldecosta y el Arena Futboltec, que es donde comienza todo", recuerda Basilio Medina.

En vista de la situación, las árbitras toman la decisión de marcharse a vestuarios durante cinco minutos y, tras salir de nuevo al campo, "ven que la trifulca sigue su curso", por lo que deciden suspender el partido y encerrarse en los vestuarios.

Medina narra que, acto seguido, varios jugadores del Teldecosta "intentan forcejear con la puerta" y tratan de abrirla a golpes, al tiempo que gritan insultos como "zorra" o "puta": "No es nada que nos estemos inventando, está reflejado en el acta", remarca este testigo.

Con sus jugadores ya en vestuarios y al "sentir golpes e insultos que iban a mayores", Basilio Medina y el encargado de material de su equipo, José Manuel Herrera, decidieron acercarse a la puerta del vestuario de las colegiadas para ponerse "a su disposición".

"El momento fue muy intenso. Por miedo pensaban que éramos del otro equipo hasta que le reitere que éramos el cuerpo técnico del Arena Futboltec y que habíamos llamado a la Policía. Aun así, ellas ya tenían un palo detrás del puerta y habían conseguido bloquear el acceso. Nuestra única intención era que no les hicieran daño", resume Medina.

El técnico del CD Arena Futboltec afirma que no escuchó amenazas ni pensó en recibir alguna agresión hacia su persona tras acudir en rescate de las árbitras, porque estaban " enfocados en intentar protegerlas", aunque agradece que finalmente "no ocurriera nada".

Comenta que las colegiadas "tenían tanto miedo" que desconfiaron incluso a la llegada de la Policía, a los diez minutos del comienzo del incidente. De hecho, tuvieron que identificarse para que la puerta del vestuario se abriera.

Basilio Medina relata que a la llegada de la Policía Nacional al campo de fútbol no quedaba ningún futbolista del Teldecosta en el terreno de juego ni sus alrededores. "El acta refleja todo y aquí nadie se ha inventado nada", enfatiza.

"Es una pena estar hablando de un intento de agresión a tres colegiadas. Parece que está a la orden del día y que lo asumimos con normalidad, pero no puede ser porque llegará algún día que todo vaya a mayores. No podemos estar semana tras semana pensando que cada vez que vayamos a jugar van a ocurrir asuntos así", lamenta el técnico. Medina espera que las colegiadas "estén bien", tengan la motivación necesaria para dirigir su próximo partido y "no piensen en dejar el fútbol", a la vez que critica que el Comité Técnico de Árbitros de Las Palmas "no pusiera ningún informador en la grada".