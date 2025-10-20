Fútbol
Arsenal - Atlético de Madrid: horario y dónde ver hoy por TV y online el partido de la Champions League
El conjunto colchonero viaja a Londres para medirse al líder de la Premier en un duelo que revive, siete años después, aquella intensa semifinal de 2018
Siete años y 170 días después de aquella épica semifinal de la Europa League 2017/18, Arsenal y Atlético de Madrid vuelven a encontrarse este martes 21 de octubre en el escenario europeo, ahora en la tercera jornada de la UEFA Champions League 2025/26. El duelo en el Emirates Stadium promete ser una de las citas más esperadas de la fase de liga: los ingleses buscan consolidar su liderazgo, mientras los rojiblancos quieren dar un golpe de autoridad fuera de casa.
El cruce de 2018 se definió por detalles y momentos icónicos. En la ida, disputada en Londres, el Atlético jugó con diez hombres desde el minuto 10 por la expulsión de Sime Vrsaljko, resistió el dominio rival y empató 1-1 con un gol salvador de Antoine Griezmann tras el tanto inicial de Lacazette. En la vuelta, el Wanda Metropolitano fue una caldera: Diego Costa firmó el 1-0 antes del descanso y los madrileños sellaron el pase a la final por un global de 2-1.
Ahora, los de Mikel Arteta llegan en un momento de alto rendimiento. Son líderes de la Premier League gracias a su dominio ofensivo y equilibrio colectivo, habiendo superado en la última jornada al Fulham 0-1 con un tanto de Leandro Trossard. En Champions, los gunners suman puntaje perfecto tras vencer 2-0 al Olympiacos en la jornada 2, con goles de Saka y Martinelli y una actuación sólida de David Raya bajo los palos. En este encuentro, Arteta no podrá contar con Martin Ødegaard, pero confiará en el poder de Gyökeres como referencia ofensiva y la creatividad de Eze y Merino en el mediocampo.
Por su parte, el Atlético de Diego Pablo Simeone llega reforzado tras golear 5-1 al Eintracht de Frankfurt en la jornada 2 de la Champions. En ese encuentro, brillaron Raspadori, Le Normand, Griezmann (que alcanzó su gol 200 como profesional), Julián Álvarez y Giuliano Simeone, en una exhibición ofensiva que recordó tiempos de grandeza continental. En LaLiga, los colchoneros también sumaron tres puntos al imponerse por 1-0 al Osasuna gracias a un tanto de Almada, sufriendo al final un poco más de la cuenta. El equipo madrileño enfrenta el duelo con Cardoso como la única ausencia y Lenglet ya disponible para reforzar la zaga.
El reencuentro en Londres no solo revive una rivalidad continental, sino que enfrenta dos proyectos que reflejan la evolución del fútbol moderno: la reconstrucción técnica y estética del Arsenal frente a la resiliencia y experiencia de un Atlético que siempre compite, sin importar el escenario.
Horario y dónde ver online TV el Arsenal - Atlético de Madrid, UEFA Champions League
El partido comenzará a las 21:00 horas (hora peninsular española) y será televisado por Movistar+ Liga de Campeones, de la plataforma Movistar Plus+. Además, se podrá seguir toda la cobertura del encuentro incluyendo previa, alineaciones, narración en directo y las declaraciones posteriores más destacadas en LA RAZÓN (www.larazon.es).
Posibles alineaciones del Arsenal - Atlético de Madrid
Arsenal
Raya; Calafiori, Gabriel, Saliba, Timber; Rice, Eze, Merino; Trossard, Gyökeres y Saka.
Atlético de Madrid
Oblak; Hancko, Giménez, Le Normand, Llorente; Koke, Barrios, Raspadori, Simeone; Griezmann y Julián Álvarez.
Árbitro: Davide Massa (Italia)
