Mateu Alemany quiere cerrar un fichaje para el Atlético de Madrid en el Elche

Mateu Alemany, nuevo director de Fútbol Profesional Masculino del Atlético de Madrid, ya peina el mercado en busca de refuerzos para el conjunto rojiblanco. Uno que quiere cerrar es el de David Affengruber, central de 24 años del Elche al que también siguen el Betis, el Sevilla y el Manchester United.

En el caso del Manchester United, tal y como contamos en LAOTRALIGA, ha seguido al defensor en varios encuentros. Por su parte, Ekrem Konur ha sumado al Atlético de Madrid, al Betis y al Sevilla a la puja por David Affengruber. Si bien el austriaco termina contrato con el Elche a final de temporada, el conjunto ilicitano daría luz verde a su traspaso en el mercado invernal si recibe una oferta de entre 15 y 20 millones de euros según el periodista especializado en el mercado de fichajes.

Los rivales del Atlético de Madrid en la puja por sacar del Elche a David Affengruber

A dicha cantidad estarían dispuestos a hacer frente tanto el Atlético de Madrid como el Manchester United para asegurarse así el fichaje de David Affengruber. Las opciones de Betis y Sevilla de hacerse con sus servicios, por contra, pasan por esperar a que en enero sea libre para negociar con otros equipos para presentar una oferta para que se sume a sus filas a coste cero de cara al siguiente curso.

David Affengruber, que llegó a coste cero al Elche en 2024 procedente del Sturm Graz, ha disputado en lo que va de temporada 8 partidos con el equipo ilicitano siendo una de sus sensaciones.