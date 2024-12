Asi es Anna Gegnoso, la italiana que ha conquistado a Lamine Yamal

El Barcelona volvió a ganar tres jornadas después y volvió a cumplirse la norma de este curso en Liga: si Lamine Yamal es titular, su equipo se lleva la victoria. Y es que, aunque la estrella adolescente todavía no está como antes de su lesión se las apaña para ser decisivo y seguir brillando en su equipo.

Pero el triunfo de ayer parece que no es lo único que hace feliz al joven blaugrana. Su relación con la tiktoker e influencer Alex Padilla es pasado y el joven talento blaugrana ha encontrado en Italia su nueva ilusión. El futbolista parece haber dado una nueva oportunidad al amor con Anna Gegnoso, una hermosa modelo italiana que arrasa en redes sociales. En TikTok, donde cuenta con más de 800 mil seguidores, suele crear contenido relacionado con la moda, belleza y viajes.

Sus fans lo pillaron con la modelo de 19 años e influencer de TikTok en La Roca en Barcelona, ​​lo que ha desatado los rumores de una relación en ciernes. Se compartió un vídeo de la pareja juntos en Instagram y varios medios aseguran que Gegnoso viajó desde Italia con un amigo para ver el partido de Barcelona contra Las Palmas junto a Yamal.

Según informa Game Set & Match, los dos se han estado siguiendo silenciosamente en Instagram y se dice que están " hablando mucho ultimamente". El citado medio desvela además que Anna también es amiga de Nico Williams, que mantiene una magnifica relación con Lamine.

El fin de semana pasado, cuando Lamine regresó de una lesión para jugar con el Barça contra Las Palmas, Anna, junto con su amiga influencer Fabiola Baglieri, volaron desde Italia para animar al ganador del Golden Boy desde las gradas.

Horas después de la derrota del Barça, Yamal salió con su primo Abde y otro amigo, junto a Anna y su amiga Fabiola, para ir de compras a una tienda de ropa en el Village La Roca de Barcelona. Fuentes cercanas al futbolista confirmaron a GSM que a Lamine realmente le gusta Anna y que está "viviendo el momento", y agregaron que "se tomarán su tiempo para poder tener el control de su propia historia tanto como sea posible antes de hacerlo público".

Sin embargo, aunque el 19 blaugrana y la modelo napolitana aún no han confirmado su relación todo apunta a que Yamal se ha abierto de nuevo al amor tras haber roto con Alex Padilla.