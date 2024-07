Escándalo para Lamine Yamal: su novia Alex Padilla, acusada de infiel por este vídeo

Aun con la resaca de la victoria de España en la Eurocopa 2024. Aunque ya han pasado unas semanas desde que la Selección Española se alzaba con la victoria contra Inglaterra en los terrenos de juego, las estrellas patrias no están teniendo tanta suerte fuera del estadio. Al menos no su talento más joven, Lamine Yamal, jugador del Barcelona, además de La Roja, que está de plena actualidad. El problema llega cuando el motivo de su presencia en los medios de comunicación no se debe a su condición profesional, sino más por sus problemas amorosos. A sus 17 años, el joven se ha convertido en uno de los iconos deportivos de nuestro país, admirado por todos por dejar atrás sus humildes principios y disfrutando del triunfo de su esfuerzo. Sin embargo, la vida parece que no le está sonriendo del todo, pues los rumores apuntan a que podrían haberle sido infiel mientras él se regalaba unas merecidas vacaciones.

Spain's Lamine Yamal poses for a photo at the end of the final match against England at the Euro 2024 soccer tournament in Berlin, Germany, Sunday, July 14, 2024. Spain won the game 2-1. Thanassis Stavrakis AP Photo

Tras alzarse como vencedor con la Selección Española en la Eurocopa, Lamine Yamal celebró el éxito con la tiktoker e influencer Alex Padilla. Unas imágenes en las que se les veía muy acaramelados y cariñosos apuntaban a que formaban una hermosa pareja, pese a su corta edad. Incluso su escapada a Grecia para afianzar lazos ha dado mucho que hablar. Pero no tanto como el revuelo que está generando un vídeo que pulula por las redes sociales y que no dejaría en buena posición a la que ha sido considerada como novia del futbolista. De hecho, el escándalo es tal que incluso ya hay quienes dan por seguro que el jugado ha roto con su chica, aunque no ha quedado muy claro si habían formalizado su noviazgo o tan solo estaban conociéndose hasta que la polémica ha determinado que no pueden seguir juntos.

A los días de poner fin a su periplo por Grecia, Lamine Yamal ha querido continuar disfrutando de los días de asueto y gloria y ha instalado el disfrute en Marbella. Lo hace con buenos amigos, entre los que se encuentra Nico Williams. Se lo están pasando en grande y parece ajeno al revuelo que se ha generado a su alrededor tras la publicación de un vídeo. Unos segundos de imagen que están dando la vuelta a las redes sociales, pues supuestamente se probaría una presunta infidelidad de Alex Padilla al futbolista. Y es que en ese clip aparece la tiktoker sentada sobre las piernas de otro joven, que al percatarse de que está siendo grabada, trata de coger el móvil en cuestión a la vez que se queja de que “me vas a buscar la ruina”.

Aunque las pruebas de la supuesta infidelidad de Alex Padilla a Lamine Yamal son vagas, lo cierto es que justifican la controversia generada en redes sociales. Son muchos los que han condenado la acción, mientras que otros se muestran más cautos a la hora de juzgar, esperando a que los protagonistas arrojen más luz al respecto. Y es que no han quedado claros los límites de su romance juvenil o la estabilidad de su compromiso. De ser cierta la deslealtad, al futbolista no parece haberle importado demasiado, al menos no de cara a la galería con sus seguidores por testigos. Está feliz, disfrutando de las vacaciones en Marbella y del triunfo en la Eurocopa, aunque parece que no tiene motivos para sonreír en lo que al amor se refiere. Pero, aunque estuviese ocultando su dolor, cuenta con el apoyo incondicional de sus fans, que le están dando ahora consejos amorosos para superar la ruptura y la supuesta infidelidad. Le recuerdan que es joven, que tiene mucho que experimentar y descubrir y que ya llegará la persona adecuada con la que compartir su vida. Él no hace caso ni a los rumores, ni tampoco los consejos. Sigue de celebración…