Así está el futuro de Carlo Ancelotti tras perder la Copa del Rey

El Real Madrid ya no va a ganar la Copa del Rey ni la Champions, pero aún tiene alguna posibilidad de conquistar LaLiga. Ese es el futuro inmediato del club y no se va a pensar en otra cosa mientras haya vida. No va a ser sencillo, pero el partido de La Cartuja, la segunda parte principalmente, da aire al equipo de Carlo Ancelotti para seguir estirando la temporada todo lo que pueda. En la próxima jornada de LaLiga recibe al Celta el domingo en el Bernabéu, después de que el Barcelona haya jugado el sábado contra un Valladolid sin esperanzas. El siguiente fin de semana se juega en Barcelona el partido que sí marcará el futuro del equipo y probablemente el de Carlo Ancelotti. «Puedo seguir o puedo parar. Será un tema que se dé en las próximas semanas», aseguró el entrenador italiano en la sala de prensa del estadio de La Cartuja nada más acabar el encuentro.

Nuevo sistema

Al entrenador italiano se le agota el tiempo. En Sevilla fue la primera vez en la temporada que consiguió que el equipo compitiera contra un rival grande, si exceptuamos los choques contra el peor Manchester City de los últimos tiempos. Contra el Barcelona, tras una primera media hora muy difícil y con el gol de Pedri ya en el marcador, el Madrid encontró aire y el camino hacia una remontada que solo al final se quedó sin premio.

Fue un equipo con fútbol y en el que nunca se juntaron los tres delanteros en el campo, una opción que ha ido descartando Ancelotti en los últimos encuentros y que tiene pinta de ser definitiva para los que quedan. El 4-3-3 con jugadores tan ofensivos no ha funcionado con regularidad. Al técnico le quedan cinco partidos para cambiar de plan.

Rodrygo agota el crédito

Rodrygo fue titular en Sevilla porque Mbappé no estaba para disputar el partido completo, pero ahora sí parece el más débil de los de arriba para defender su posición en el equipo titular. Ha metido un gol en los últimos 24 partidos que ha disputado y ha dejado de ser el delantero desequilibrante que a mediados de temporada convenció a Ancelotti para apostar por un equipo desequilibrado.

El papel de Güler

Quizá el técnico ha reaccionado tarde al tomar una decisión que ha marcado el carácter del equipo. Quería compensar el desequilibrio con goles, pero no le ha salido.

En cambio, para este final de temporada habrá que ver si Ancelotti da el paso definitivo con Güler, uno de los futbolistas más deseados por la afición, pero con quien apenas ha contado el entrenador. Contra el Getafe hizo un meritorio primer tiempo y también ayudó cuando salió contra el Barcelona.

El problema Rüdiger

Con el tiempo en contra, Ancelotti sabe que no le queda otra que ser osado y que el partido contra el Barcelona sea de verdad el punto de inflexión que no halló durante toda la temporada. Sin embargo, aunque tendrá que ser atrevido para intentar ganar una Liga muy complicada, tiene el problema de Rüdiger. La posible sanción le deja con una baja dolorosa atrás.

En Sevilla se vio que poner a Tchouameni de central supone trasladar el agujero al centro del campo.