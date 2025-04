Getafe - Real Madrid (0-1): Güler pide sitio

La duda es si felicitarse por el acierto de Carlo Ancelotti por situar a Güler como un creador de juego o si preguntarse si esa decisión con el joven turco se podía haber tomado en algún momento anterior de la temporada. Porque el primer tiempo de Arda fue un gusto para todos. Una esperanza para el futuro y también un lamento por lo que no ha sido hasta ahora.

No duró más que una parte, porque después el centrocampista y el Real Madrid perdieron el control del partido y se dedicaron a aguantar, con cierta facilidad, a un Getafe más atrevido y sin apenas ocasiones. Y así, ganó un Real Madrid al que, además de encontrar a un nuevo Güler, Ancelotti ha llenado de centrocampistas. Empezó con dos delanteros: Vinicius y Endrick, y acabó con Rodrygo y con Bellingham. En ningún momento del encuentro, tres jugadores arriba, tan distinto, por tanto, a lo que ha sucedido durante todo el curso.

Con eso, con novedades en nombres, posiciones y dibujos, el equipo de Carlo Ancelotti se agarra a LaLiga, a la espera de que la debilidad del Barcelona sea real, y llega al Clásico del sábado con un nuevo plan, más seguro y más sobrio. Está por ver si Ancelotti lo mantiene para Sevilla.

El problema es que fue, también, un Madrid con muy pocas llegadas al área contraria, cuando dominó el partido y cuando intentó jugar a la contra en la segunda parte. Es como si, en este momento, y con tanto por jugar, Ancelotti haya decidido que es mejor la seriedad que la alegría.

El equipo de la primera parte, al mando de un Güler excepcional, manejó el partido como quiso. Bordalás puso cinco defensas y enseguida vio que eso no funcionaba. El técnico empezó a hacer cambios de posiciones para buscar el antídoto y lo único que hizo fue liar más a los suyos. En el Madrid, Tchouaméni se imponía en el corte, Güler jugaba y Brahim acompañaba. La posición más rara fue la de Fede Valverde, que hacía un poco de Bellingham, algo más adelantado, pero también con menos peso en el partido. Arriba, Endrick ponía más entrega que acierto. Fue Güler quien marcó en un buen tiro desde fuera del área. Los remates desde lejos han sido lo mejor del equipo blanco esta temporada. El tanto del mejor del partido hacía justicia a un Madrid que se movía con mucha soltura, pero también sin prisa. Prefería tener el partido controlado, jugar con el seguro puesto antes que hacer daño. No le dio reparo quedarse un poco corto en el marcador.

Cambió mucho la situación en la segunda parte. Primero porque Alaba no pudo seguir y Ancelotti tuvo que poner a Tchouaméni de central y, quién lo iba a decir no hace mucho, el Madrid lo lamentó. Perdió presencia y se le fue escapando el control del partido. Güler se quedó sin fuerza y fue cambiando su posición con Fede Valverde hasta que fue sustituido. Bordalás dejó de hacer pruebas, sacó al campo a Coba para hacer daño por la banda de Lucas Vázquez y también al exmadridista Álvaro García, el mismo que hace una jornada se fue llorando al banquillo porque el entrenador consideró que no estaba haciendo lo que le pedía. Pero esta vez sí que mejoró a su equipo. Fue un Getafe más reconocible (hasta entonces, lo más reconocible había sido el juego duro con el que se empleó) y el Madrid se olvidó de atacar. Rodrygo sustituyó a un Vinicius gris, pero tampoco mejoró sus prestaciones.

En parte, en gran parte, por la irregular prestación de sus delanteros es por lo que Ancelotti está cambiando de plan. En Getafe, el Madrid, ya con Bellingham y Ceballos en el campo, se olvidó de atacar, mientras Camavinga intentaba serenarse antes de caer lesionado y dejar al Madrid con uno menos los últimos minutos. Ahí Courtois hizo su parada y el Madrid sigue vivo en LaLiga..

Getafe-Real Madrid: jornada 33 de LaLiga EA Sports en vivo online