Así es Szymon Marciniak, el árbitro del "euroderbi": de sus vinculos con la ultraderecha a la expulsión que le hizo cambiar de bando

El Real Madrid llegará este miércoles al Metropolitano con ventaja en el marcador después de la victoria en la ida contra el Atlético de Madrid (2-1). Aun así, el conjunto blanco tendrá que hacer un gran partido para evitar una remontada de los colchoneros que les apearía de la Champions.

Un partido a vida o muerte en el que cualquier error arbitral puede ser clave para las aspiraciones de ambos conjuntos.

El colegiado polaco Szymon Marciniak Ha sido el elegido para arbitrar este miércoles (21.00 horas) en el Riyadh Air Metropolitano el derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, correspondiente a la vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones, según informó la UEFA.

Mejor árbitro del mundo en 2023

Será la novena ocasión que Marciniak, de 44 años y nombrado mejor árbitro del mundo en 2023, pite en Champions al Real Madrid con un balance ante los madridistas de cuatro victorias -entre ellas, este curso al Atalanta en la primera fase (2-3)-, tres derrotas -el 4-0 ante el Manchester City de la vuelta de 'semis' de la temporada 2022/23- y dos empates. Con el Atlético, tiene mejores datos, ya que, también en ocho encuentros en la máxima competición continental de clubes, los de Diego Pablo Simeone acumulan siete victorias, entre ellas el triunfo por 1-2 ante el PSG en la fase de liga de esta temporada o la vuelta de octavos del curso pasado contra el Inter de Milán (2-1), y una derrota.

Esta considerado uno de los mejores árbitros internacionales pero no todo son luces y las sombras tampoco han faltado en la trayectoria del árbitro polaco. En 2023, se vio salpicado por una polémica política que incluso puso en juego su presencia en la gran final de la máxima competición continental.

Sus supuestos vínculos con la ultraderecha

En junio de 2023, la organización Never Again denunció que el polaco Szymon Marciniak, de 42 años, participó como uno de los oradores del acto público organizado por Slawomir Mentzen, líder del partido Confederación, de raíces provenientes de la ultraderecha. Este evento sucedió el 29 de mayo y contó con una degustación de cerveza y un “networking” organizado por este grupo. Esta organización tiene como principal slogan una declaración de principios ligada al antisemitismo y la homofobia: “Estamos contra los judíos, los gays, el aborto, los impuestos y la Unión Europea”. Mentzen se hizo conocido en 2021 precisamente por una cerveza tras lanzar al mercado la White IPA Matters, una burla al movimiento Black Lives Matter, movimiento que pregona el respeto a la comunidad negra.

“Estamos conmocionados y consternados por la asociación pública de Marciniak con Mentzen y su tipo de política tóxica de extrema derecha”, manifestó Rafal Pankowski, cofundador de Never Again. Y agregó: “Es incompatible con los valores básicos del juego limpio como la igualdad y el respeto. Hacemos un llamado al árbitro para que reconozca su error. Si no lo hace, creemos que la UEFA y la FIFA deberían extraer consecuencias”. Asimismo, cientos de usuarios compartieron en redes sociales fotos del propio Marciniak junto al líder de ultraderecha Mentzen.

Ante estas acusaciones la UEFA se apresuró a sacar un comunicado en el que aseguraban que investigarían el asunto. "La UEFA es consciente de las denuncias que rodean a Szymon Marciniak y busca una aclaración urgente. La UEFA y toda la comunidad del fútbol aborrece los ‘valores’ promovidos por el grupo en cuestión y se toma las acusaciones muy en serio. Anunciaremos una decisión después de revisar todas las pruebas”, afirmaron.

Finalmente la UEFA, acepto sus explicaciones y aunque le lanzó un aviso decidió mantenerlo como árbitro de la final de Champions que disputaron Manchester City e Inter de Milán en la ciudad de Estambul, en Turquía.

¿Quién es el árbitro Szymon Marciniak?

Szymon Marciniak nació en Płock, Polonia el 7 de enero de 1981 y pertenece a la lista de árbitros internacionales de UEFA. Dirigió la final de la Copa Mundial de Fútbol de 2022 entre la selección de fútbol Argentina y la selección de fútbol de Francia. En 2022 y 2023 fue nombrado "Mejor árbitro del mundo" por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS) .

Empezó a practicar ciclismo a los 15 años, pero no llegó a convertirse en una gran pasión para él, por lo que enseguida se pasó al fútbol en su país natal. Solía jugar para el Wisla Plock, pero se pasó al arbitraje tras ser expulsado y enfrentarse con el árbitro, quien lo desafió a que hiciera el trabajo él mismo. Su hermano también es árbitro y ha supervisado partidos de primera y segunda división en Polonia.

Marciniak hizo su debut en la élite del fútbol polaco en el año 2009 y desde entonces su carrera ha sido meteórica.